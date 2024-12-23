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Мир

Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа

россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2024 18:27 Фото: pixabay
Новосибирский областной суд вынес приговор женщине за надругательство над детьми и убийство мужа, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", ее приговорили к 16 годам колонии общего режима.

"По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на один год", – рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как уточняется, летом 2022 года 36-летняя женщина у себя дома совершила в отношении двух детей действия сексуального характера. Осенью того же года она в ходе ссоры 10 раз ударила супруга топором по голове. От полученных ранений мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что тело мужчины внутри опоры ЛЭП обнаружили в Алматы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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