Россиянку осудили за надругательство над детьми и убийство мужа

Новосибирский областной суд вынес приговор женщине за надругательство над детьми и убийство мужа, сообщает Zakon.kz.

По информации "Известий", ее приговорили к 16 годам колонии общего режима.

"По совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и с ограничением свободы сроком на один год", – рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Как уточняется, летом 2022 года 36-летняя женщина у себя дома совершила в отношении двух детей действия сексуального характера. Осенью того же года она в ходе ссоры 10 раз ударила супруга топором по голове. От полученных ранений мужчина скончался.

Ранее сообщалось, что тело мужчины внутри опоры ЛЭП обнаружили в Алматы.