15 лет астанчанину: теракт и захват власти готовил бывший сотрудник органов внутренних дел

В суде Астаны сообщили подробности информации от КНБ. Приговоренным к 15 годам лишения свободы был бывший сотрудник органов внутренних дел, сообщает Zakon.kz.

28 октября 2022 года суд №2 Сарыаркинского района столицы вынес обвинительный приговор в отношении Ш.

Ранее о судебном процессе сообщили в КНБ.

В суде отметили, что обвиненный изучал и слушал религиозные лекции проповедников, чья деятельность запрещена на территории Казахстана.



"Ш., нарушая принятую присягу сотрудника органов внутренних дел, задался преступным умыслом, направленным на совершение насильственного захвата власти и изменения конституционного строя страны, стал искать единомышленников. Для собрания протестной массы людей пропагандировал свои радикальные террористические идеи, призывая свидетелей участвовать в незаконном митинге 17 мая 2022 года в Астане, после чего совершить террористический акт в здании посольства иностранного государства и в здании государственного органа, спровоцировать массовые беспорядки, насильственным путем захватить власть в стране и установить шариат". Пресс-служба столичного суда

Суд признал Ш. виновным в пропаганде насильственного захвата власти, насильственного удержания власти в нарушение Конституции, подрыва безопасности государства и насильственного изменения конституционного строя, в пропаганде терроризма, вербовке и подготовке лиц для организации террористической деятельности, а также в приготовлении к акту терроризма.



Прокурор просил назначить подсудимому 19 лет лишения свободы. Ш. свою вину не признал, однако не отрицал свою приверженность к радикальным идеям и просил оправдать его.

Суд не установил смягчающих обстоятельств. Отягчающим обстоятельством стало нарушение принятой подсудимым присяги.

"Суд, принимая во внимание тяжесть преступлений, по совокупности уголовных правонарушений путем сложения назначил Ш. наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет. Осужденный и его адвокат обжаловали приговор суда. 13 декабря 2022 года апелляционной инстанцией приговор в отношении Ш. оставлен без изменений". Пресс-служба суда Астаны

Приговор суда вступил в законную силу.