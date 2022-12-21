Разговаривал женским голосом: мошенник выманил деньги по телефону

Мошенник, имитируя женский голос, обманул актюбинку. 57-летняя женщина рассказала, что неизвестная обманула ее на 300 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Ей позвонила какая-то женщина и представилась сотрудником социальной службы. Незнакомка заявила, что потерпевшей якобы положена двухкомнатная квартира. "Проблема" состояла в том, что для "оформления" документов нужно заплатить 300 тыс. тенге.

Женщина поверила незнакомке и перевела сумму на указанный счет. После этого мнимая работница социальной службы перестала выходить на связь.

Криминальная полиция задержала 26-летнего подозреваемого в Шымкенте. Он признался, что разговаривал женским голосом.

По факту завели уголовное дело по статье 190 ч. 2 УК РК “Мошенничество”.

350 тысяч тенге на наряды: мужчина притворился женщиной и обманул карагандинца.

