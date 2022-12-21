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На увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году выделили 1,2 трлн тенге

На увеличение зарплаты казахстанским учителям выделили 1,2 трлн тенге Фото: Zakon.kz
1,2 трлн тенге направили на увеличение зарплаты казахстанских педагогов в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Из этой суммы педагогам дошкольного образования направили 121,5 млрд тенге, среднего образования – 1,04 трлн тенге, технического и профессионального образования – 39,8 млрд тенге, рассказали в Министерстве просвещения РК.

Если сравнить 2020 и 2022 год, то сумма средств, выделяемых из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов и выплату им надбавок, возросла в три раза.

Согласно поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, заработная плата педагогов в стране ежегодно повышается на 25% с января 2020 года.

"Соответственно, из года в год увеличиваются объемы средств, выделяемые на повышение зарплаты работников организаций образования: воспитателей, педагогов школ и колледжей, а также специалистов системы дополнительного образования. Также они получают доплаты за квалификационную категорию (от 30% до 50% от должностного оклада), за степень магистра, за ведение предметов на английском языке, проверку тетрадей, классное руководство и наставничество". Директор Департамента бюджетного планирования Министерства просвещения РК Галымжан Молдаш

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