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За сутки в Астане произошло 135 ДТП

Полиция Астаны обратились к водителям и пешеходам о соблюдении ПДД Фото: Zakon.kz
С утра 21 декабря в столице зарегистрировано 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рекомендуют жителям столицы быть крайне внимательными на дорогах, поскольку при осадках снижается видимость и образуется гололед. 

А водителям транспорта советуют строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал. При выезде на личном транспорте важно проверять сообщения об ухудшении погодных условий и ограничениях в движении.

Пешеходам нужно учитывать, что тормозной путь автомобиля увеличивается на мокрой и скользкой дороге. В целях предотвращения аварии с участием детей стоит использовать светоотражающие элементы.

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