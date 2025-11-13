Смертельное ДТП произошло в Астане

В Астане утром 13 ноября 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Видео с последствиями появилось в соцсетях: машину выкинуло на обочину, а на дороге остался снесенный фонарный столб.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны сообщили, что водитель автомобиля Chery Tiggo, двигаясь по улице Керей и Жанибек хандары, на пересечении с проспектом Кабанбай батыра не справился с управлением и совершил наезд на опору уличного освещения.

"В результате удара автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, проводится проверка", – указано в комментарии ДП.

Ночью 13 ноября в Алматы на проспекте Аль-Фараби машина вылетела с дороги и врезалась в баннер. Водителя обнаружили мертвым.