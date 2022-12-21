Военнослужащего Актауского гарнизона подозревают в изнасиловании 11-летней дочери

Досудебное расследование в отношении военнослужащего Актауского гарнизона проводят военно-следственные органы. Мужчину подозревают в изнасиловании собственной дочери, сообщает Zakon.kz.

Об этом InAktau.kz сообщили в Главной военной прокуратуре РК.

Досудебное расследование проводится по части 4 статьи 120 УК РК ("Изнасилование") и по части 3 статьи 124 УК РК ("Развращение малолетних").





"В отношении указанного военнослужащего судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Другие факты совершения насилия военнослужащими над детьми в Мангистауской области не зарегистрированы. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению". Заместитель главного военного прокурора Сакен Ермекбаев

По неофициальным данным, подозреваемым проходит военнослужащий морской пехоты. Пострадавшей – 11 лет. Насильственные действия сексуального характера происходили в течение полугода. В семье воспитывается еще она девочка, помладше, – ей удалось заснять происходящее на камеру.

