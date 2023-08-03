Бывшего военнослужащего приговорили к кастрации

Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Астаны 1 августа 2023 года вынес приговор в отношении бывшего военнослужащего Актауского гарнизона по факту изнасилования малолетней дочери, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Главной военной прокуратуре:

"Приговором суда экс-военный признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 120 ("Изнасилование малолетней"), ч. 4 ст. 121 ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней") и ч. 3 ст. 124 ("Развращение малолетней") УК РК и осужден к пожизненному лишению свободы с содержанием в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности".

Также приговором предписано применение в отношении бывшего военнослужащего принудительного лечения в виде химической кастрации.

"Установлено, что мужчина в период прохождения воинской службы неоднократно подвергал свою 11-летнюю дочь сексуальному насилию, используя ее беспомощное состояние". Главная военная прокуратура

Вина подсудимого полностью доказана показаниями потерпевшей и свидетелей, результатами судебных экспертиз и другими материалами уголовного дела.

В судебных прениях государственным обвинителем с учетом тяжести совершенных деяний приведены неопровержимые доводы о необходимости применения в отношении подсудимого пожизненного лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Материал по теме Военнослужащего Актауского гарнизона подозревают в изнасиловании 11-летней дочери

О том, что военнослужащего Актауского гарнизона подозревают в изнасиловании 11-летней дочери, стало известно 21 декабря 2022 года. Сообщалось, что досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 120 ("Изнасилование") УК РК и по ч. 3 ст. 124 ("Развращение малолетних") УК РК.