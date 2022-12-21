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В Астане опробовали новые способы популяризации ЗОЖ и футбола

В Астане опробовали новые способы популяризации ЗОЖ и футбола Фото: Федерация Футбола города Астаны
Спортивный турнир "Super Bol 1 на 1" прошел 21 декабря в Астане в ТРК "Хан Шатыр", сообщает Zakon.kz.

В звездном списке участников спортсмены, блогеры и общественники. Всего — 32 претендента, каждый из которых в формате один на один сыграл минимум два тайма по 2 минуты на выбывание.


В Астане опробовали новые способы

Фото: Федерация Футбола города Астаны

Правила просты: спортивная площадка 5 на 4 метра, можно играть от бортов. Каждая игра на вылет. Если 4 минуты напряженного сражения не выявляют победителя — зрители смотрят серию пенальти.


В Астане опробовали новые способы

Фото: Федерация футбола города Астаны

Суперприз турнира – путевку на финал Лиги Чемпионов UEFA 2023 в Стамбуле, отыграв 5 игр от 1/16-й до финала, в тяжелейшей борьбе выиграл представитель компании Freedom Broker Абзал Аскаров.

Спортивный праздник для популяризации футбола, здорового образа жизни и проекта "Super Bol" организовали ОФ "Технологии спорта" и Федерация футбола города Астаны.


В Астане опробовали новые способы

Фото: Федерация футбола города Астаны

Всего гости и зрители турнира увидели 31 матч, насыщенную шоу-программу и спортивные конкурсы, где каждый зритель мог побороться за призы и звание лучшего.

В списке участников: депутат Парламента Магеррам Магеррамов, популярный актер и продюсер Рустем Омаров, рекордсмен Книги Гиннесса Сергей Цырульников, юморист Данияр Джумадилов, финалист проекта "Super Bol" Ерсултан Тажимуканов и еще несколько десятков фамилий, известных во всей республике.


В Астане опробовали новые способы

Фото: Федерация футбола города Астаны

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