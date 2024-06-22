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Пожар в Астане: в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных

эвакуированный , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 16:57 Фото: МЧС РК
При пожаре близ "Хан Шатыра" в Астане никто не пострадал, сообщили Zakon.kz в министерстве по ЧС.

Как сообщили в МЧС, по уточненной информации, в результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).

Из восьми эвакуированных первая медицинская помощь понадобилась только одной женщине.

первая медицинская помощь, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 16:57

Фото: МЧС РК

22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.

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