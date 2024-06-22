Пожар в Астане: в МЧС рассказали о состоянии эвакуированных
Фото: МЧС РК
При пожаре близ "Хан Шатыра" в Астане никто не пострадал, сообщили Zakon.kz в министерстве по ЧС.
Как сообщили в МЧС, по уточненной информации, в результате пожара никто серьезно не пострадал. Эвакуированных людей осмотрели медики Центра медицины катастроф (ЦМК).
Из восьми эвакуированных первая медицинская помощь понадобилась только одной женщине.
Фото: МЧС РК
22 июня около 15:00 в жилой многоэтажке Астаны начался сильный пожар. При пожаре эвакуировали 8 человек, из них 1 ребенок.
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