Лицо Лионеля Месси может появиться на банкнотах в Аргентине

Центральный банк Аргентины рассматривает возможность выпуска памятной банкноты с изображением лидера национальной сборной Лионеля Месси в честь победы на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщает Zakon.kz.

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Ожидается, что лицо Месси будет нанесено на купюру в 1 тысячу песо (примерно 2 700 тенге), передает El Financiero.



Аргентинский банк неспроста выбрал эту купюру. Номинал банкноты начинается с цифры 10, которая соответствует номеру Месси в сборной. На другой стороне купюры будет нанесена надпись La Scaloneta, что является прозвищем главного тренера аргентинской сборной Лионеля Скалони.

Напомним, Аргентина в финале мундиаля обыграла сборную Франции. Два основных тайма закончились со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись голами, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:2.

Для сборной Аргентины эта победа на чемпионате мира стала третьей в истории. До этого аргентинцы поднимали над головой трофей в 1978 и 1986 годах.

