Месси пропустит матчи сборной Аргентины

Капитан и лидер сборной Аргентины по футболу Лионель Месси из-за травмы бедра не получил приглашение в состав чемпионов мира на матчи, которые планируются в марте, сообщает Zakon.kz.

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Согласно информации пресс-службы аргентинской команды, 36-летний форвард "Интер Майами" не сможет принять участие в ближайших товарищеских играх. Причиной указывается незначительная травма правого бедра.

#SelecciónMayor El capitán de @Argentina, Lionel Messi, no podrá estar en la convocatoria para los amistosos en #USA debido a una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha sufrida en el partido de su equipo @InterMiamiCF ante Nashville SC. pic.twitter.com/1GjInbRyWJ — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2024

Действующие победители катарского мундиаля 2022 года должны встретиться с представителями Сальвадора (23 марта) и Коста-Рики (26 марта). Эти товарищеские поединки состоятся на территории США.

В последнее время Лионель Месси из-за травмы часто начал пропускать игры своего клуба из Флориды. 11 марта "Интер Майами" потерпел первую неудачу в новом сезоне регулярного чемпионата МЛС. В отсутствие своего лидера "Цапли" дома проиграли "Монреалю" – 2:3.

Тем временем сборная Аргентины представила новую форму, в которой будет выступать на ближайших встречах в ранге чемпионов мира.