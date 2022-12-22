Оливье или селедка под шубой: диетолог рассказала, какой новогодний салат вреднее
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Специалист объяснила, какой салат – селедка под шубой или оливье – представляет опасность для организма, сообщает Zakon.kz.
Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой отметила, что оба этих блюда так или иначе не являются полезными, передает "Вечерняя Москва".
Диетолог указала, что и в оливье, и в селедке под шубой есть майонез, который может быть вреден.
"Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется", — посоветовала она.
Колбасу в салате диетолог советует заменить курицей, мясом или крабом. Без вреда для здоровья за праздничным столом можно съесть две-три ложки оливье, заключила специалист.
Как заключила Елена Соломатина, на Новый год лучше съесть только по две-три ложки оливье и селедки под шубой. Такое количество не навредит здоровью.
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