Оливье или селедка под шубой: диетолог рассказала, какой новогодний салат вреднее

Специалист объяснила, какой салат – селедка под шубой или оливье – представляет опасность для организма, сообщает Zakon.kz.

Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой отметила, что оба этих блюда так или иначе не являются полезными, передает "Вечерняя Москва".

Диетолог указала, что и в оливье, и в селедке под шубой есть майонез, который может быть вреден.

"Однако если его сделать самостоятельно или разбавить каким-то натуральным йогуртом либо нежирной сметаной, то этот вред минимизируется", — посоветовала она.

Колбасу в салате диетолог советует заменить курицей, мясом или крабом. Без вреда для здоровья за праздничным столом можно съесть две-три ложки оливье, заключила специалист.

Как заключила Елена Соломатина, на Новый год лучше съесть только по две-три ложки оливье и селедки под шубой. Такое количество не навредит здоровью.