Названы безопасные порции оливье и селедки под шубой

Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть, чтобы не было мучительно плохо? Об этом рассказала российский тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "ФедералПресс" 31 декабря 2025 года специалист отметила, что новогодняя ночь почти всегда связана с избытком еды и поздними ужинами. На этом фоне оливье и селедка под шубой становятся главным испытанием для желудка, печени и поджелудочной. Эти салаты – плотные, калорийные, с большим количеством майонеза и соли. Поэтому важно не переесть данных блюд, чтобы избежать тяжести, изжоги и неприятного утреннего самочувствия.

"Безопасным объемом для взрослого человека в один прием пищи можно считать: оливье – около 100-150 г – это примерно 3-4 столовые ложки без большой горки, селедка под шубой – около 120 г – 2-3 столовые ложки". Ольга Яблокова

При таком объеме, как пояснила эксперт, два салата вместе занимают не полную тарелку, а ее половину, оставляя место для овощей и более легких блюд.

"Для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени, желчного пузыря, а также при лишнем весе или малой подвижности будет хорошо уменьшить эти количества примерно на треть". Ольга Яблокова

По ее словам, при употреблении салатов нужно соблюдать ряд правил:

Не повторять порцию несколько раз подряд. Даже разумный объем перестает быть таковым, если повторить порцию 3-4 раза за вечер. Чем позже время, тем меньше порция. Съешьте сначала порцию свежих овощей и зелени, а затем переходите к салатам. Это не даст ими объесться, а также поможет пищеварению.

Также Ольга Яблокова рассказала, как сделать салаты полезнее. Для этого нужно заменить некоторые ингредиенты. В оливье можно заменить колбасу на отварную курицу, индейку или постную говядину, уменьшить количество картофеля, добавив чуть больше моркови и зелени, а майонез заменить натуральным йогуртом или сметаной.

"Есть любимые новогодние салаты можно без особого вреда и неприятных ощущений после. Несколько ложек каждого салата, легкая корректировка рецепта и внимание к чувству насыщения позволяют встретить утро 1 января без тяжести и изжоги", – подытожила специалист.

