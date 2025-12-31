#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
502.57
591.68
6.42
Советы

Названы безопасные порции оливье и селедки под шубой

оливье, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:18 Фото: freepik
Сколько оливье и селедки под шубой можно съесть, чтобы не было мучительно плохо? Об этом рассказала российский тренер-нутрициолог Ольга Яблокова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "ФедералПресс" 31 декабря 2025 года специалист отметила, что новогодняя ночь почти всегда связана с избытком еды и поздними ужинами. На этом фоне оливье и селедка под шубой становятся главным испытанием для желудка, печени и поджелудочной. Эти салаты – плотные, калорийные, с большим количеством майонеза и соли. Поэтому важно не переесть данных блюд, чтобы избежать тяжести, изжоги и неприятного утреннего самочувствия.

"Безопасным объемом для взрослого человека в один прием пищи можно считать: оливье – около 100-150 г – это примерно 3-4 столовые ложки без большой горки, селедка под шубой – около 120 г – 2-3 столовые ложки".Ольга Яблокова

При таком объеме, как пояснила эксперт, два салата вместе занимают не полную тарелку, а ее половину, оставляя место для овощей и более легких блюд.

"Для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ, печени, желчного пузыря, а также при лишнем весе или малой подвижности будет хорошо уменьшить эти количества примерно на треть".Ольга Яблокова

По ее словам, при употреблении салатов нужно соблюдать ряд правил:

  1. Не повторять порцию несколько раз подряд. Даже разумный объем перестает быть таковым, если повторить порцию 3-4 раза за вечер.
  2. Чем позже время, тем меньше порция.
  3. Съешьте сначала порцию свежих овощей и зелени, а затем переходите к салатам. Это не даст ими объесться, а также поможет пищеварению.

Также Ольга Яблокова рассказала, как сделать салаты полезнее. Для этого нужно заменить некоторые ингредиенты. В оливье можно заменить колбасу на отварную курицу, индейку или постную говядину, уменьшить количество картофеля, добавив чуть больше моркови и зелени, а майонез заменить натуральным йогуртом или сметаной.

"Есть любимые новогодние салаты можно без особого вреда и неприятных ощущений после. Несколько ложек каждого салата, легкая корректировка рецепта и внимание к чувству насыщения позволяют встретить утро 1 января без тяжести и изжоги", – подытожила специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2025 17:18
Год Лошади наступает: стоит ли отказываться от конины на Новый год

Ранее кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Диетолог назвала срок хранения оливье
21:34, 02 января 2023
Диетолог назвала срок хранения оливье
Врач рассказала, как организму может навредить селедка
04:59, 24 ноября 2023
Врач рассказала, как организму может навредить селедка
Врач назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными
14:38, Сегодня
Врач назвал точные сроки, когда праздничные салаты становятся вредными
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: