Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в среду прибыл в Белый дом, где его встретили американский лидер Джо Байден и первая леди США Джилл Байден, сообщает Zakon.kz.

Он прилетел в Вашингтон на самолете ВВС США, который приземлился на объединенной базе Эндрюс.





"Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и конгресс за такую необходимую поддержку", — написал Зеленский у себя в Telegram, опубликовав серию фотографий.

Он сообщил, что проведет несколько встреч, в частности, с президентом США.

В Белом доме у Зеленского запланирована двусторонняя встреча с Байденом. Затем лидер Украины выступит на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента.

