Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле Донецка

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин находился в гостинице, попавшей вечером 21 декабря под обстрел в Донецке, сообщает Zakon.kz.

Политика ранило в спину, рассказал РИА Новости его помощник.



"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой последние месяцы проживала группа военных советников, включая Дмитрия Рогозина. Сам Дмитрий Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили также сопровождавшие его лица", – сказал собеседник агентства.



Он также добавил, что удары наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar.

Издание "Известия" опубликовало видео с пострадавшей при обстреле постройкой. Гостиница носит название "Шеш-Беш".

Дмитрий Рогозин занимал должность гендиректора "Роскосмоса" с мая 2018 года по июль 2022 года. На его место был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов.

