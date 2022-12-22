Зеленский поделился "чудесными новостями" после встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря рассказал о главных итогах его переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Зеленский, в 2022 году США и Украина начали новый этап в своих отношениях.





"Мы имеем чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи объемом около 2 млрд долларов и сильнейшим элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины", – сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Президент Украины прилетел в Вашингтон 21 декабря на самолете ВВС США, который приземлился на объединенной базе Эндрюс. Это первый заграничный визит Зеленского с начала боевых действий.

