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Зеленский поделился "чудесными новостями" после встречи с Байденом

Зеленский поделился "чудесными новостями" после встречи с Байденом Фото: Telegram/Zelenskiy/Official
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря рассказал о главных итогах его переговоров с американским лидером Джо Байденом в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Зеленский, в 2022 году США и Украина начали новый этап в своих отношениях.


"Мы имеем чудесные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи объемом около 2 млрд долларов и сильнейшим элементом этого пакета является комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Это важный шаг в создании действенного воздушного щита для Украины", – сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров.

Президент Украины прилетел в Вашингтон 21 декабря на самолете ВВС США, который приземлился на объединенной базе Эндрюс. Это первый заграничный визит Зеленского с начала боевых действий. 

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