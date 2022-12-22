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Рост заболеваемости коронавирусом продолжается в Казахстане

Рост числа случаев коронавируса продолжился в Казахстане Фото: pexels
В Казахстане коронавирус за сутки выявили у 282 человек. Днем ранее заболевших было зарегистрировано 259, сообщает Zakon.kz.

На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2414 человек (–2 291+ и 123 КВИ-), из них в стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне – 2103.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 9 пациентов, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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