Рост заболеваемости коронавирусом продолжается в Казахстане

Фото: pexels

В Казахстане коронавирус за сутки выявили у 282 человек. Днем ранее заболевших было зарегистрировано 259, сообщает Zakon.kz.

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