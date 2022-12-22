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Футболисты сборной Марокко все призовые отдали нуждающимся

Футбол ЧМ-2022 Фото: Instagram/team_of_morocco
Игроки и тренерский штаб сборной Марокко по футболу решили направить на благотворительность всю призовую сумму в размере 25 миллионов долларов за Чемпионат мира-2022, полученную от местной федерации футбола, сообщает Zakon.kz.

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Этой информацией поделился журналист Халед Бейдун. Он сказал, что марокканские футболисты во главе со своим лидером Хакимом Зиешом передали средства малоимущим и нуждающимся семьям в своей стране.



Сборная Марокко дошла до полуфинала ЧМ-2022, где проиграла команде Франции – 0:2. Марокко – это первая африканская и арабская страна, которая дошла до полуфинала мундиаля, до этого команды с этого континента дальше четвертьфинала не проходили.


Футбол ЧМ-2022

Фото: Instagram/team_of_morocco


Марокканским игрокам на родине устроили пышную встречу, несмотря на то, что они не смогли завоевать призовое место. Жители приветствовали футболистов, для которых был устроен парад на улицах Рабата. А король Марокко принял их у себя в резиденции. 


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