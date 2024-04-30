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В Берлине избили футболиста сборной Марокко

Футбол Избиение Ночной клуб, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 13:23 Фото: Instagram/herthabsc
Полузащитник немецкой футбольной команды "Герта" Аймен Баркока подвергся нападению в одном из берлинских ночных клубов. Игрок сборной Марокко получил несколько переломов, после чего ему была сделана операция, сообщает Zakon.kz.

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По словам свидетелей, на футболиста напали несколько неизвестных людей, передает Bild. После нескольких ударов по лицу, Баркока получил переломы, в том числе носа и скулы. Как заявляет полиция Берлина, инцидент произошел в ночь 29 апреля.

После этого случая игрок был доставлен в больницу, где его прооперировали. 

25-летний Аймен Баркок недавно был взят в аренду у "Майнца". По предварительной договоренности команд, марокканец должен был провести 12 игр в стартовом составе "Герты" с дальнейшим выкупом примерно за 600 тысяч евро. В связи с этим инцидентом марокканский хавбек не сможет сыграть до конца сезона. 

Пока "Герта" борется за попадание в высший дивизион немецкого футбольного первенства, там чемпион уже определен. Им впервые в истории стал "Байер". 

Команда Хаби Алонсо сейчас идет на рекордной серии из 45-ти матчей без поражения на европейской арене. 

Куандык Шынасилов
Германия 2024 год
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