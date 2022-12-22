Мелкие ДТП можно оформлять без сотрудников дорожной полиции с 2024 года

Постановлением правительства Казахстана от 17 декабря 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

В частности, вводится упрощенное оформление дорожно-транспортного происшествия. Предусматривается, что оформляются документы о ДТП без участия сотрудников органов внутренних дел РК в случаях, установленных законом "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств".

Так, упрощенный порядок урегулирования страхового случая вводится:

В случае отсутствия потерпевших, которым причинен вред жизни или здоровью при совершении транспортного происшествия, его участники вправе осуществить упрощенное оформление транспортного происшествия путем составления декларации об упрощенном порядке урегулирования страхового случая на согласованных ими условиях при соблюдении одновременно следующих требований:

транспортное происшествие произошло в результате взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая транспортные средства с прицепами (полуприцепами) к ним), гражданско-правовая ответственность владельцев которых в момент совершения данного транспортного происшествия была застрахована;

в результате транспортного происшествия вред причинен только транспортным средствам;

обстоятельства причинения вреда в результате транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств, вина одного из участников транспортного происшествия не вызывают разногласий у участников транспортного происшествия и фиксируются в декларации;

участники транспортного происшествия согласны на размер страховой выплаты в пределах размера страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа;

оформление документов и сведений о транспортном происшествии осуществляется участниками транспортного происшествия путем составления декларации с использованием информационной системы страховой компании и информационной системы организации по формированию и ведению базы данных в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

При этом говорится, что участники транспортного происшествия не должны покидать место происшествия до получения ими уведомления от организации по формированию и ведению базы данных о принятии страховщиком декларации.

Также говорится, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, при взаимном согласии водителей в оценке обстоятельств случившегося предварительно составляется схема происшествия. После чего водители подписывают ее и прибывают в ближайшее подразделение полиции для оформления происшествия, за исключением упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.

Речь идет о так называемом Европротоколе, который позволяет оформлять документы, связанные с ДТП, без участия инспекторов дорожной полиции. Водители сами документально засвидетельствуют факт происшествия. Такой подход позволяет быстро освободить дорогу для проезда автотранспорта и сэкономить массу времени. С оформленными документами потерпевшая сторона может претендовать на выплату от страховщика.

Процедура заполнения Европротокола успешно применяется во Франции, Бельгии, Греции, Италии, Португалии, Испании, Великобритании и в ряде стран СНГ, таких как Россия, Украина, Беларусь.

