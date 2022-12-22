Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В США застрелили мужчину, который по ошибке отсидел в тюрьме 25 лет

похоронная процессия США Фото: Twitter/chikistrakiz
62-летний мужчина, который провел 25 лет своей жизни в камере смертников, был застрелен менее чем через два года после освобождения из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2021 года Кристофер Уильямс вышел на свободу из тюрьмы, держа в руках два ордера на смертную казнь, – мрачное напоминание о том, какая участь могла бы постичь его в заключении.

После освобождения он рассказал о своем уникальном деле: его обвиняли в шести убийствах, в итоге оправдали во всех случаях. Окружная прокуратура заявила, что дело против Уильямса развалилось, как карточный домик.

В деле об убийствах, в совершении которых обвиняли Уильямса, были ложные показания, в процессе было много нераскрытых улик. Пока шло разбирательство, он находился за решеткой в ожидании казни.

Уильямса посадили в тюрьму в 29 лет, он вышел на свободу в 61 год. После освобождения Кристофер работал плотником и добивался от штата Пенсильвания компенсации.

Пенсильвания – один из немногих штатов США, в котором не предполагается компенсация людям, несправедливо заключенным в тюрьму.

Он также выступал в защиту других заключенных, которые, по его мнению, были осуждены ошибочно и сидели в тюрьме за преступления, которых, по его мнению, они не совершали.

62-летний заключенный также надеялся начать свою собственную программу, чтобы помочь бывшим заключенным влиться в общество после освобождения. 

16 декабря 2022 года примерно в 14:20 мужчине выстрелили в голову, когда он выходил из машины на кладбище Маунт Мир. Кристофер Уильямс участвовал в похоронной процессии по бывшему заключенному.

Уильямса доставили в больницу Университета Темпл, но врачи констатировали смерть. Он умер через 22 месяца после освобождения из тюрьмы.

Полиция пока никого не задержала, мотив убийства неизвестен.

Читайте также

Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана

В районе карагандинской ТЭЦ-1 произошла крупная авария

Мелкие ДТП можно оформлять без сотрудников дорожной полиции с 2024 года

Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
лес, зима, штормовое
Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления