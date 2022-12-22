В США застрелили мужчину, который по ошибке отсидел в тюрьме 25 лет

62-летний мужчина, который провел 25 лет своей жизни в камере смертников, был застрелен менее чем через два года после освобождения из тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2021 года Кристофер Уильямс вышел на свободу из тюрьмы, держа в руках два ордера на смертную казнь, – мрачное напоминание о том, какая участь могла бы постичь его в заключении.



После освобождения он рассказал о своем уникальном деле: его обвиняли в шести убийствах, в итоге оправдали во всех случаях. Окружная прокуратура заявила, что дело против Уильямса развалилось, как карточный домик.

В деле об убийствах, в совершении которых обвиняли Уильямса, были ложные показания, в процессе было много нераскрытых улик. Пока шло разбирательство, он находился за решеткой в ожидании казни.

Уильямса посадили в тюрьму в 29 лет, он вышел на свободу в 61 год. После освобождения Кристофер работал плотником и добивался от штата Пенсильвания компенсации.

Пенсильвания – один из немногих штатов США, в котором не предполагается компенсация людям, несправедливо заключенным в тюрьму.

Он также выступал в защиту других заключенных, которые, по его мнению, были осуждены ошибочно и сидели в тюрьме за преступления, которых, по его мнению, они не совершали.

62-летний заключенный также надеялся начать свою собственную программу, чтобы помочь бывшим заключенным влиться в общество после освобождения.

16 декабря 2022 года примерно в 14:20 мужчине выстрелили в голову, когда он выходил из машины на кладбище Маунт Мир. Кристофер Уильямс участвовал в похоронной процессии по бывшему заключенному.

Уильямса доставили в больницу Университета Темпл, но врачи констатировали смерть. Он умер через 22 месяца после освобождения из тюрьмы.

Полиция пока никого не задержала, мотив убийства неизвестен.