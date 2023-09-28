Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Азиада-2022 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет

В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет Фото: cbsnews.com
Прокуратура округа Лос-Анджелес освободила Херардо Кабанильяса, который отсидел почти 30 лет по делу об изнасиловании, сообщает Zakon.kz

Как пишет CBS News дело Кабанильяса было повторно рассмотрено отделом проверки целостности приговоров офиса окружного прокурора, и на прошлой неделе судья отменил его приговор, признал его фактически невиновным и распорядился о его окончательном освобождении.

Сообщается, что в 1996 году Херардо Кабанильяса осудили за то, что он якобы напал на припаркованную машину - выгнал из неё мужчину, а женщину отвёз в дом, где два человека её изнасиловали.

Как выяснилось Кабанильяса вынудили дать признательные показания, пообещав условный срок.

Спустя много лет ДНК-тест показал, что мужчина непричастен к преступлению. Другие подозреваемые по этому делу арестованы не были.

Ранее мы писали, что в Германии мужчина отсидел 13 лет по ложному обвинению за смерть пожилой женщины. Его оправдали в ходе повторного судебного разбирательства, которое установило, что предполагаемая жертва убийства погибла в результате несчастного случая.

Читайте также

В Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота
В Буркина-Фасо предотвратили попытку государственного переворота
59 -летняя китаянка сделала ЭКО и родила, чтобы избавиться от одиночества и тоски
59 -летняя китаянка сделала ЭКО и родила, чтобы избавиться от одиночества и тоски
море
Появились новые подробности взрывов на "Северных потоках"
Елена Вебер
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
В Казахстане изменили правила содержания и выгула домашних животных
Цены на муку в Астане, Алматы, Кызылорде, Актобе и Шымкенте
Мука дорожает в Казахстане – обзор цен по регионам
исчезновение человечества
Суперкомпьютер спрогнозировал сценарий уничтожения людей
Похолодание ожидается в Казахстане
Похолодание ожидается в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления