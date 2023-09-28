В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет
Как пишет CBS News дело Кабанильяса было повторно рассмотрено отделом проверки целостности приговоров офиса окружного прокурора, и на прошлой неделе судья отменил его приговор, признал его фактически невиновным и распорядился о его окончательном освобождении.
Сообщается, что в 1996 году Херардо Кабанильяса осудили за то, что он якобы напал на припаркованную машину - выгнал из неё мужчину, а женщину отвёз в дом, где два человека её изнасиловали.
Как выяснилось Кабанильяса вынудили дать признательные показания, пообещав условный срок.
Спустя много лет ДНК-тест показал, что мужчина непричастен к преступлению. Другие подозреваемые по этому делу арестованы не были.
Ранее мы писали, что в Германии мужчина отсидел 13 лет по ложному обвинению за смерть пожилой женщины. Его оправдали в ходе повторного судебного разбирательства, которое установило, что предполагаемая жертва убийства погибла в результате несчастного случая.