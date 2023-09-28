В США освободили мужчину, который по ошибке отсидел 28 лет

Прокуратура округа Лос-Анджелес освободила Херардо Кабанильяса, который отсидел почти 30 лет по делу об изнасиловании, сообщает Zakon.kz

Как пишет CBS News дело Кабанильяса было повторно рассмотрено отделом проверки целостности приговоров офиса окружного прокурора, и на прошлой неделе судья отменил его приговор, признал его фактически невиновным и распорядился о его окончательном освобождении.

Сообщается, что в 1996 году Херардо Кабанильяса осудили за то, что он якобы напал на припаркованную машину - выгнал из неё мужчину, а женщину отвёз в дом, где два человека её изнасиловали.



Как выяснилось Кабанильяса вынудили дать признательные показания, пообещав условный срок.

Спустя много лет ДНК-тест показал, что мужчина непричастен к преступлению. Другие подозреваемые по этому делу арестованы не были.

Ранее мы писали, что в Германии мужчина отсидел 13 лет по ложному обвинению за смерть пожилой женщины. Его оправдали в ходе повторного судебного разбирательства, которое установило, что предполагаемая жертва убийства погибла в результате несчастного случая.