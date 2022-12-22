Парламент Казахстана принял закон о развитии агломераций

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли закон РК "О развитии агломераций", а также пакет сопутствующих поправок к нему, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представляя документ депутатам, министр нацэкономики Алибек Куантыров рассказал, что основной законопроект включает определение термина "агломерация" и соответствующие критерии, определяющие агломерации.

"Состав агломерации будет формироваться уполномоченным органом – Министерством национальной экономики. Он утверждается постановлением правительства РК. Вместе с тем правила включения населенных пунктов в состав агломераций и ведения их перечня будут утверждены приказом министерства". Алибек Куантыров

Он перечислил, что основными критериями определения агломераций признаются административный статус центрального города, демографическая емкость, логистический потенциал и экономический потенциал.

После принятия законопроекта в соответствии с этими критериями в качестве "агломераций" будут определены Алматы, Астана, Шымкент и, возможно, другие областные центры.

"Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями. На региональном уровне будут созданы Советы местной агломерации. Они будут функционировать как площадка взаимодействия местных исполнительных органов города и прилегающей области по решению конкретных вопросов для скоординированного развития территории агломерации. В состав местного совета будут входить представители двух акиматов и маслихатов, а также представители НПП РК и неправительственных организаций". Алибек Куантыров

По его словам, местный совет будет вырабатывать предложения по задачам и мерам, направленным на поддержку развития агломерации. В связи с этим для обеспечения устойчивого социально-экономического и скоординированного развития местным советом будет разработан комплексный план развития агломерации. Комплексный план будет включать объемы и источники финансирования, сроки реализации, ответственных исполнителей, ожидаемые результаты.

На республиканском уровне нерешенные на уровне регионов вопросы по развитию агломераций будут вынесены на рассмотрение Совета по агломерациям, который является консультативно-совещательным органом при правительстве.

В рамках основного и сопутствующего законопроектов акиматы регионов наделяются 25 дополнительными полномочиями: 11 полномочий – в рамках основного законопроекта, 14 полномочий – в рамках сопутствующего.

"Так, в соответствии с основным законопроектом акиматы центрального города и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения. Также акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации". Алибек Куантыров

Кроме того, местные исполнительные органы городов центров координируют деятельность субъектов по реализации Генплана развития пригородной зоны, организуют разработку проекта Генплана, а также дают согласие на проекты госнормативов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

В сопутствующем законопроекте предусмотрено несколько компетенций по развитию агломерации. В частности, расширяются полномочия акиматов городов республиканского значения и столицы по участию в разработке архитектурной и строительной политики пригородной местности. Также акиматы прилегающих областей наделяются компетенцией по резервированию земельных участков на территории агломерации для строительства объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, финансируемых местными исполнительными органами столицы, городов республиканского значения. Вдобавок обеспечивается взаимодействие бюджетов одного уровня.

Для скоординированного развития агломераций в законопроекте выработан механизм горизонтальных трансфертов между бюджетами города и прилегающей области для финансирования совместных агломерационных проектов с эффектом синергии, которые повлияют как на развитие города-центра, так и его пригородной зоны.

В целом, сопутствующим законопроектом вносятся изменения в Бюджетный и Земельный кодексы, а также в пять действующих законов.

По итогам обсуждения депутаты поддержали законопроекты. Таким образом, закон РК "О развитии агломераций" и сопутствующие поправки считаются принятыми и направляются на подпись главе государства.

19 декабря 2022 года на совместном заседании палат депутаты внесли поправки в регламент работы Парламента РК.