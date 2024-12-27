Что поменялось в правилах труда и отдыха водителей

И.о министра транспорта приказом от 19 декабря 2024 года внес изменения в правила организации труда и отдыха водителей, а также применения тахографов, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлены новые понятия:

еженедельный период отдыха – еженедельный период, в течение которого водитель может свободно располагать своим временем и который охватывает нормальный еженедельный период отдыха и сокращенный еженедельный период отдыха:

– еженедельный период, в течение которого водитель может свободно располагать своим временем и который охватывает нормальный еженедельный период отдыха и сокращенный еженедельный период отдыха: нормальный еженедельный период отдыха – любой период отдыха продолжительностью не менее 45 часов;

– любой период отдыха продолжительностью не менее 45 часов; сокращенный еженедельный период отдыха – любой период отдыха продолжительностью менее 45 часов, который может быть сокращен при условии соблюдения положений, изложенных в статье 8 (6) ЕСТР, минимум до 24 последовательных часов;

– любой период отдыха продолжительностью менее 45 часов, который может быть сокращен при условии соблюдения положений, изложенных в статье 8 (6) ЕСТР, минимум до 24 последовательных часов; другая работа – любая трудовая деятельность, кроме управления транспортным средством, включая работу на того же самого или иного работодателя, в транспортном секторе или вне его. Этот термин не охватывает время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде;

– любая трудовая деятельность, кроме управления транспортным средством, включая работу на того же самого или иного работодателя, в транспортном секторе или вне его. Этот термин не охватывает время ожидания и время, не используемое для управления и проведенное в движущемся транспортном средстве, на пароме или в поезде; период управления – суммарная продолжительность управления с того момента, когда водитель начинает управлять транспортным средством после периода отдыха или перерыва и до начала следующего периода отдыха или перерыва. Период управления может быть непрерывным либо разбитым на отдельные периоды.

Поправками установлено, что теперь водители транспортных средств обязаны предъявлять заполненные диаграммные диски за 28 предыдущих календарных дней предшествующей недели, сертификат о поверке тахографа, а также свидетельство о периодической проверке тахографа не только сотрудникам уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, но и дорожной полиции.

В свою очередь перевозчик обеспечивает соблюдение водителями режима рабочего времени и времени отдыха, используя имеющиеся в его распоряжении заполненные диаграммные диски и карточки, анализирует данные в диаграммных дисках и карточках, и в случае установления нарушений, принимает меры по их пресечению.

В правилах говорится, что поверка тахографов осуществляется аттестованными поверителями аккредитованных юридических лиц в порядке, установленном законом "Об обеспечении единства измерений", в соответствии с методикой поверки средств измерений, зарегистрированными в реестре государственной системы обеспечения единства измерений РК.

Выдача электронных карточек к цифровым тахографам осуществляется изготовителем карточек.

При этом теперь изготовитель карточек самостоятельно получает сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица или индивидуального предпринимателя посредством информационных систем.

Карточка водителя выдается сроком на пять лет. Ранее этот срок составлял четыре года.

Для выдачи карточки водителя изготовителю карточки представляются следующие документы:

заявление на изготовление карточки водителя в бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного ЭЦП через интернет-ресурс физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению и выдаче электронных карточек к электронным (цифровым) тахографам;

нотариально заверенная копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, содержащее отчетливое, узнаваемое изображение лица или электронный документ из сервиса цифровых документов;

нотариально заверенная копия водительского удостоверения РК либо электронный документ из сервиса цифровых документов или международного водительского удостоверения иностранного государства на право управления механическими транспортными средствами, содержащее отчетливое, узнаваемое изображение лица;

заявление в произвольной форме в бумажном виде или в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП через интернет-ресурс с указанием обстоятельств утери (хищения) или повреждения карточки с документами, подтверждающими факт утраты (хищения) — в случае утраты (хищения) карточки;

нотариально заверенная копия разрешения на временное проживание в РК или вид на жительство в РК — для иностранных граждан и лиц без гражданства;

фотография, соответствующая требованиям, необходимым для изготовления карточки.

Документы для выдачи карточки водителя изготовителю карточки представляются нарочно в бумажной или в электронной форме через интернет-ресурс.

Реестр физических и юридических лиц, подавших уведомление о начале осуществления деятельности по изготовлению и выдаче электронных карточек к электронным (цифровым) тахографам размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области автомобильного транспорта.

Приказ вводится в действие с 5 января 2025 года.