В Астане открылся новый ЦОН для юридических лиц. Он расположен по адресу: улица Туран, 37/9, нежилое помещение 3.

Ранее юридические лица обращались в обычные ЦОНы для оказания услуг и ожидали в очереди с физическими лицами. В целях оптимизации работы Центров обслуживания населения и повышения удовлетворенности граждан Госкорпорация приняла решение об открытии отдельного ЦОНа для обслуживания по юридическим услугам.



Центр оснащен новейшим оборудованием, созданы комфортные условия для посетителей. Клиенты могут воспользоваться услугами персонального менеджера, который поможет в формировании пакета документов с предоставлением необходимой информации и документов для дальнейшей деятельности юридического лица.

"Мы понимали, что для юридических лиц было бы удобнее обслуживаться отдельно от физических лиц, не находясь в очереди. Мы ценим время каждого клиента. Теперь юрлица могут обслуживаться отдельно на платной основе". Председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин

Отметим, что юридическому лицу будет предоставлено два вида сотрудничества на выбор. Первый вид сотрудничества включает в себя заключение договора на получение популярных услуг с дополнительными сервисами к ним. Данный вид сотрудничества позволяет юридическому лицу получить государственную услугу и вспомогательные документы для дальнейшего ведения своей деятельности. Дополнительно юридическому лицу будет оказана помощь в изготовлении печати с дальнейшей доставкой по указанному адресу.

По второму виду сотрудничества клиенты могут заключить договор на три месяца за услуги персонального менеджера, в рамках которого юридическое лицо будет иметь возможность получать все виды государственных услуг. Юридическое лицо может получать государственные услуги без личного присутствия, а также заказывать доставку результатов оказания государственных услуг по указанному адресу. В обязанности персонального менеджера будет входить не только консультация юридического лица, но также формирование пакета документов.

Проект реализован в пилотном режиме и запущен в Астане. В следующем году планируется открытие ЦОНов для юридических лиц по всему Казахстану.