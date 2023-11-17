Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане
В Астане 17 ноября открыли новую улицу, которая позволит разгрузить проспект Туран и новую часть города, сообщает Zakon.kz.
Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспект Туран, проспект Қабанбай батыра, улицу Сыганак, улицу Мухамедханова в новой части города, сообщает сайт столичного акимата.
Фото: пресс-службы акимата Астаны
"Сегодня вечером - с 17 ноября - обеспечен проезд в твердом покрытии по данной улице. Улица Айтматова будет восьмиполосной, на данный момент движение открыто по 4 полосам: две в одну сторону, две в другую", – сообщили в акимате Астаны.
Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы Дала будут продолжены в 2024 году.
28 сентября 2023 года Марат Карабаев назвал трассу "Астана–Алматы" долгостроем и признал, что дорога откроется не скоро. Подробнее об этом читайте здесь.
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