Пробок станет меньше: новую улицу открыли в Астане

В Астане 17 ноября открыли новую улицу, которая позволит разгрузить проспект Туран и новую часть города, сообщает Zakon.kz.

Открытие улицы Айтматова значительно снизит нагрузку на проспект Туран, проспект Қабанбай батыра, улицу Сыганак, улицу Мухамедханова в новой части города, сообщает сайт столичного акимата.

Фото: пресс-службы акимата Астаны

"Сегодня вечером - с 17 ноября - обеспечен проезд в твердом покрытии по данной улице. Улица Айтматова будет восьмиполосной, на данный момент движение открыто по 4 полосам: две в одну сторону, две в другую", – сообщили в акимате Астаны.

Работы по строительству продолжения улицы Айтматова с выходом на проспект Улы Дала будут продолжены в 2024 году.

28 сентября 2023 года Марат Карабаев назвал трассу "Астана–Алматы" долгостроем и признал, что дорога откроется не скоро. Подробнее об этом читайте здесь.