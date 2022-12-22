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Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане

Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек, сообщает Zakon.kz.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных занимает фамилия Серик – 45 193. На третьей позиции – фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живут 40 322 человека.

Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) – 36 142.

Замыкает Топ-5 распространенных фамилий – Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек. 

Далее по распространенности следуют фамилии: Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат  – 24 542 и т.д. 

На 1 ноября 2022 года численность населения Казахстана составляла 19 715 782 человека.

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