Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек, сообщает Zakon.kz.
Вторую строчку в рейтинге самых популярных занимает фамилия Серик – 45 193. На третьей позиции – фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живут 40 322 человека.
Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) – 36 142.
Замыкает Топ-5 распространенных фамилий – Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек.
Далее по распространенности следуют фамилии: Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат – 24 542 и т.д.
На 1 ноября 2022 года численность населения Казахстана составляла 19 715 782 человека.
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