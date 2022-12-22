Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане

Фото: Zakon.kz

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане самой распространенной является фамилия Ахметов(а). Ее носят 66 091 человек, сообщает Zakon.kz.

Вторую строчку в рейтинге самых популярных занимает фамилия Серик – 45 193. На третьей позиции – фамилия Омаров(а). С такой фамилией в Казахстане живут 40 322 человека. Четвертой по популярности стала фамилия Оспанов(а) – 36 142. Замыкает Топ-5 распространенных фамилий – Алиев(а). Их в Казахстане 35 387 человек. Далее по распространенности следуют фамилии: Ким – 34 811, Сулейменов(а) – 29 988, Марат – 28 008, Амангелді – 27 297, Болат – 24 542 и т.д. На 1 ноября 2022 года численность населения Казахстана составляла 19 715 782 человека. Читайте также Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем Девушка, прокатившаяся на капоте Lada по Шымкенту, извинилась перед казахстанцами "Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok

Следите за новостями zakon.kz в: