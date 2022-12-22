Студенты вузов будут изучать Историю Казахстана по новой программе
Так, вводится новая учебная программа общеобразовательной дисциплины "История Казахстана" для организаций высшего и послевузовского образования для обучающихся образовательных программ бакалавриата.
Цель дисциплины – дать объективные знания об основных этапах развития истории Казахстана с древнейших времен по настоящее время.
Новая учебная программа состоит из 5 тематических блоков:
- Древние люди и становление кочевой цивилизации.
- Тюркская цивилизация и Великая степь.
- Казахстан в новую эпоху (XVIII – начало ХХ века).
- Казахстан в советский период.
- Независимый Казахстан.
Для изучения каждого блока определены списки основной и дополнительной литературы с указанием авторов, названий трудов и издательств.
К примеру, программа предусматривает изучение исторических предпосылок образования казахской народности. Этнические процессы на территории Казахстана. Формирование народности в послемонгольское время. Формирование этнической территории, единого языка. Общность хозяйства, материальной и духовной культуры.
Также изучается фактор государственного образования и его влияние на этнический процесс. Соотношение этнонимов "узбек" и "казак" (казах). Социальный, этнический смысл и содержание термина "казах". Действие этнополитических и хозяйственных факторов при образовании казахских жузов. Возникновение Старшего, Среднего и Младшего жузов.
Продолжительность обучения по дисциплине составляет 150 академических часов.
Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.