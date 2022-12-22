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Студенты вузов будут изучать Историю Казахстана по новой программе

студенты будут изучать Историю Казахстана по новой программе Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 13 декабря 2022 года внес изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, вводится новая учебная программа общеобразовательной дисциплины "История Казахстана" для организаций высшего и послевузовского образования для обучающихся образовательных программ бакалавриата.

Цель дисциплины – дать объективные знания об основных этапах развития истории Казахстана с древнейших времен по настоящее время.

Новая учебная программа состоит из 5 тематических блоков:

  1. Древние люди и становление кочевой цивилизации.
  2. Тюркская цивилизация и Великая степь.
  3. Казахстан в новую эпоху (XVIII – начало ХХ века).
  4. Казахстан в советский период.
  5. Независимый Казахстан.

Для изучения каждого блока определены списки основной и дополнительной литературы с указанием авторов, названий трудов и издательств.

К примеру, программа предусматривает изучение исторических предпосылок образования казахской народности. Этнические процессы на территории Казахстана. Формирование народности в послемонгольское время. Формирование этнической территории, единого языка. Общность хозяйства, материальной и духовной культуры.

Также изучается фактор государственного образования и его влияние на этнический процесс. Соотношение этнонимов "узбек" и "казак" (казах). Социальный, этнический смысл и содержание термина "казах". Действие этнополитических и хозяйственных факторов при образовании казахских жузов. Возникновение Старшего, Среднего и Младшего жузов.

Продолжительность обучения по дисциплине составляет 150 академических часов.

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.

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Лариса Черненко
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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