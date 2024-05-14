В Казахстане изменили программу обучения казахскому языку для вузов

Министерство образования и науки внесло изменения в типовые учебные программы цикла общеобразовательных дисциплин для организаций высшего или послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложена Типовая учебная программа общеобразовательной дисциплины "Казахский язык" для организаций высшего и послевузовского образования.

Указывается, что обновленная программа направлена на новый формат изучения языка и на формирование социально-культурных знаний, совершенствование коммуникативной компетентности студента, развитие личностного потенциала.

Продолжительность обучения по настоящей программе составляет 300 академических часов (10 академических кредитов).

Цель программы – обучение казахскому языку в организациях высшего и послевузовского образования в соответствии с международными стандартами обучения языкам, повышение значимости казахского языка как государственного, формирование компетенции по использованию казахского языка будущим специалистом как средства коммуникации в научной, социально-культурной, политической, профессиональной сферах общественной жизни.

Программа направлена на решение следующих задач:

развитие и дальнейшее совершенствование языковых навыков, обучающихся казахскому языку;

раскрытие многообразия стилистических возможностей казахского языка в разных функциональных стилях, приемах эффективного общения в разных коммуникативных ситуациях;

дать общее представление о нормах казахского языка на уровне произношения, морфологии, синтаксиса, словоупотребления, показать своеобразие современной речевой ситуации;

расширить активный словарный запас студентов, продемонстрировать богатство казахской лексики, фразеологии, познакомить с различными словарями и справочниками, отражающими взаимодействие языка и культуры;

развить способность опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций, оценивать языковые явления и факты с точки зрения правил использования языка, соответствия сфере и ситуации общения;

научить применять полученные знания и умения в собственной речевой практике, целесообразно использовать язык в различных сферах и ситуациях общения.

По итогам освоения программы обучающийся может:

свободно поддерживать беседу, запрашивать необходимую информацию в различных речевых ситуациях в бытовой, учебной, социальной, культурной, профессиональной сферах с использованием необходимых лексических и грамматических единиц;

проявлять компетентность в условиях личностной, социальной и профессиональной коммуникации в соответствии с особенностями языка, культуры, ситуации общения;

обсуждать в дискуссиях этические, культурные, социально значимые вопросы, выражать свою точку зрения, аргументированно защищать ее, критически оценивать мнение собеседников;

читать и понимать тексты разных жанров, различать основную и дополнительную информацию, анализировать и дифференцировать смысловые части текстов, формулировать их основную мысль, резюмировать информацию целостного текста и его отдельных структурных элементов;

писать корреспонденцию различного назначения, статьи, аннотации, тезисы, эссе на казахском языке на основе собственных коммуникативных потребностей;

уметь запрашивать и сообщать информацию в соответствии с ситуацией общения, оценивать действия участников речевого общения, использовать информацию для воздействия на собеседника;

применять приемы создания устных и письменных текстов различных жанров и разной стилистической направленности.

Структура и содержание программы

Программа предусматривает изучение казахского языка в соответствии с пятью уровнями. Один уровень составляет пять кредитов. Студент осваивает не менее двух уровней (10 кредитов).

Уровень владения языком определяется на основе диагностического теста. После завершения каждого уровня владения языком сдается экзамен.

Студент, освоивший средний уровень казахского языка (В1) в первом семестре, в следующем семестре выбирает и продолжает обучение по следующему уровню (В2-1).

Студент, освоивший уровень выше среднего, переходит на более высокий уровень (В2-2). При этом каждый уровень казахского языка должен учитывать соответствующие пререквизиты и постреквизиты.

Начальный (элементарный) уровень казахского языка (А1) предлагается иностранным студентам. Базовый уровень (А2) направлен на прохождение казахстанскими студентами.

Методы и технологии обучения, используемые в процессе реализации программы:



студентоцентрированное обучение, основанное на рефлексивном подходе к обучению со стороны обучающегося;

компетентностно-ориентированное обучение;

коммуникативно-деятельностный подход к овладению языками;

понимание и интерпретация смыслов текста на основе когнитивного моделирования его содержания и контекста его функционирования;

оценивание прослушанного и прочитанного, обобщение полученной информации;

фиксирование основного содержания сообщений, формулирование устно и письменно основной идеи сообщения;

составление текстов, связанных с различными сферами общения, использование интенций, направленных на создание коммуникативного воздействия;

ролевые игры и учебные дискуссии различных форматов;

кейс-стади;

метод проектирования.

Пререквизиты и постреквизиты программы устанавливаются ОВПО самостоятельно.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2024 года.

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