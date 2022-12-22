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Глава Миннацэкономики не собирается покидать Кабмин

Казахстан министр национальной экономики премьер комментарий Фото: Zakon.kz
В кулуарах Сената Парламента РК глава Миннацэкономики Алибек Куантыров прокомментировал предложение премьера страны, чтобы не уверенные в себе министры покинули правительство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя вопрос о словах премьера, глава МНЭ ответил, что готов работать в составе правительства в новом году.

"Конечно, готов, у меня другого выбора нет".Алибек Куантыров

При этом министр рассказал, над чем сконцентрируется ведомство в следующем году.

"Будем работать, конечно, над укреплением экономической политики. В целом, над правильной реализацией поставленных задач, потому что у нас весьма хорошие цели стоят, у нас в стратегиях это прописано, в программных документах. Но, к сожалению, у нас местами бывает так, что буксует реализация либо на центральном уровне, либо на местах. Сейчас это все нужно комплексно проводить, всю эту политику".Алибек Куантыров

По его словам, нужно надеяться на лучшее, но нельзя упускать и вероятность ухудшения ситуации, так как есть внешние факторы.

"У нас, слава Богу, в стране стабильно все, но у нас есть определенные вызовы, которые идут извне. Мы уже столкнулись во время пандемии, в текущем году. К этому нужно быть готовыми и экономически, и в целом по социальным обязательствам. Я думаю, это не только работа правительства, это обязанности каждого гражданина заботиться о своей стране – думать о будущем, быть патриотом и правильно воспитывать детей".Алибек Куантыров

Глава МНЭ напомнил, что казахстанцы уже переживали трудные времена.

"Времена бывали разные. Но мы прошли через это. Я думаю, это долг не только госслужащих, правительства, но и каждого гражданина".Алибек Куантыров

14 декабря на заседании правительства премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов пригрозил министрам отставкой, сказав, что не уверенные в себе могут сразу покинуть Кабмин.

12 декабря на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная задача правительства – заниматься решением экономических проблем страны.

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