Какие зарубежные компании готовы к релокации в Казахстан

Министерство иностранных дел Казахстана ведет переговоры с головными офисами 362 крупных иностранных компаний о релокации в Казахстан, 62 компании уже согласились, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил на брифинге в СЦК заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров, после начала российско-украинского конфликта МИД РК определил 362 компании, которые объявили о своем уходе или сокращении деятельности на российском рынке.

"На сегодня 62 компании ответили нам положительно, они готовы рассматривать Казахстан в качестве альтернативной площадки. 21 проект уже релоцировался. Среди них – американская компания Honeywell, они открыли производство электронных систем управления в Алматы. TikTok ранее не имел представительства в Казахстане, управлялся из московского офиса, сейчас они открыли у нас свой офис. Indriver переносит свой региональный офис по евразийскому пространству сюда, все их айтишники переезжают сюда". Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров

Заместитель министра назвал еще ряд крупных иностранных компаний, релоцирующихся в РК, среди которых австралийская Fortescue Metals Group и французская компания железнодорожного машиностроения Alstom.

При этом Алмас Айдаров подчеркнул, что релокация не означает предоставления каких-либо специальных условий, налоговых и иных льгот для иностранных компаний, они будут работать в общем казахстанском правовом поле.

19 октября в кулуарах Мажилиса премьер-министр РК Алихан Смаилов рассказал о ситуации с перебазированием из Российской Федерации крупных международных компаний.

