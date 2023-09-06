Релокация бизнеса в Казахстан: насколько привлекателен для иностранных компаний наш рынок

В рамках работы по релокации в Казахстан ряда зарубежных предприятий в страну переехали 35 крупных иностранных компаний. Насколько привлекателен казахстанский рынок для компаний из других стран и каковы нюансы для их регистрации, выяснял Zakon.kz.

Российские СМИ тщательно отслеживают тему релокации бизнеса из РФ в Казахстан. Как пишет издание "Деловая Россия", компаний с капиталом из РФ в Казахстане стало больше на 70%. Теперь они составляют почти половину из 40 тысяч иностранных компаний. Большинство – предприятия малого и среднего бизнеса. Причем многие не просто открывают филиалы, а релоцируются полностью.

В мае текущего года российские СМИ писали, что в Казахстан из России релоцировались 25 международных компаний. Среди переехавших назывались компании – Honeywell, TikTok, Indriver, Fortescue, Alstom и др. Однако, по данным правительства РК, на тот период в нашу страну перебрались 35 крупных компаний. В основном это филиалы корпораций из Германии, Швейцарии, Японии и США. Из российских на севере Казахстана обосновались Уральский пружинный завод, завод производства легких стальных тонкостенных конструкций "ЛСТК" и АО "Автоваз".

По данным правительства РК, в рамках работы по релокации бизнеса в Казахстан переехали 35 крупных иностранных компаний.

Разумеется, переезд релокантов сказывается и на госбюджете страны. Сообщалось, что в 2022 году был привлечен рекордный за 10 лет объем прямых иностранных инвестиций в размере 28 млрд долларов. В целом за 2019 – 2022 годы инвестиции в основной капитал выросли на 35% и составили 15,1 трлн тенге. А по данным АРРФР только в 2022 году россияне открыли более 500 тысяч счетов в казахстанских банках.

Не все просто, или релокация – дело временное

Казахстан, как близкий территориально и ментально, позволяет российскому бизнесу развиваться безболезненно и без языковых и ментальных ограничений. Поэтому не удивительно, что именно Казахстан стал страной, который заинтересовал россиян.

Как отмечает финансовый аналитик Арман Бейсембаев, в прошлом году в Казахстане были ожидания о том, что российский бизнес станет массово переезжать в нашу страну, но по факту этого не произошло. В целом Россию покинуло около 200 компаний, в основном это индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, с крупным сложнее.

"Российские компании действительно начали переезжать сюда, перевозить какие-то офисы, но опять же не полностью. Все-таки и российская сторона пытается удержать крупные компании, осложняет им выход с российского рынка. Большинство крупных компаний, которые раньше были в России, просто этот рынок покинули, но в Казахстане не появились. 35 компаний – это хорошо, но их могло быть намного больше. Этот результат я считаю довольно скромным. И нет их громкого анонса, вся работа идет тихо". Арман Бейсембаев

По его мнению, российский бизнес выбирает Казахстан по нескольким причинам. Это географическая близость, регулятивная схожесть, некоторая схожесть политического режима и экономической структуры в некоторых моментах. Также финаналитик считает, что у России и Казахстана есть некая взаимоприемственность и это делает страны в чем–то похожими.

"Мы самая близкая страна к России, фактически многие компании поменяли юрисдикцию, но фокус зрения с России они не убрали. Это крупнейший рынок региона и, как ни крути, с экономической реальностью мало что можно сделать. Здесь была задача поменять юрисдикцию, а не отвернуться от этого рынка. Компании следуют принципу: мы поменяли юрисдикцию, вышли из–под санкций, многие ограничения на нас не действуют, но в фокусе внимания держим Россию. Если там что–то поменяется, то вернуться обратно не составит особого труда. По инфраструктуре наш рынок более развит, чем остальные страны СНГ, поэтому часто делается ставка на Казахстан". Арман Бейсембаев

В тоже время эксперт не уверен, что пришедший бизнес будет усилено работать на рынок Казахстана. У соседей население составляет более 145 млн человек, в Казахстане порядка 20 млн, причем с достаточно скромной покупательской способностью, поэтому с точки зрения человеческого капитала наш рынок не привлекателен.

"К примеру, когда Макдональдс ушел из России, стало понятно, что их присутствие в Казахстане просто нерентабельно. Нет такого количества денег, которые они могут заработать в РФ. Вряд ли переехавший бизнес планирует зарабатывать у нас больше денег или хотя бы на том же самом уровне, как это было в России, объем рынка этого не позволяет делать. Мы видим, как японские, американские бренды с помпой в 2022 году уходили, а теперь меняют вывеску и опять возвращаются в РФ". Арман Бейсембаев

По мнению эксперта, с открытием бизнеса в Казахстане проблем нет, действует множество компаний, которые и ТОО зарегистрируют, и логотип сделают, и устав компании напишут. И все это занимает не более трех–четырех дней. Эксперт отмечает, что здесь важно учесть, как будут выстраиваться отношения пришедшего бизнеса с фискальными органами. Будут ли они их душить и пытаться ошкурить?

"Об этом можно только догадываться. Но в тоже время в России действует более жесткая регулятивная часть и если бизнес сумел работать там, то больших проблем на казахстанском рынке у них быть не должно. Для нас в каком-то смысле выгодно, чтобы пришли российские или другие компании, чтобы они осели и укоренились в нашей стране. От Европы их отрезали, а расширяться надо, но в Китай их не пустят, потому все внимание обращено на юг". Арман Бейсембаев

Нюансы регистрации

Обычно для регистрации казахстанского ТОО уходит максимум три–четыре рабочих дня после получения необходимых документов от учредителя. Но везде есть свои нюансы. Юрист Айдар Масатбаев отмечает, что фундаментальной особенностью регистрации юридического лица в Казахстане является наличие юридического адреса. И такой, возможно, банальный вопрос приобрел в Казахстане особый смысл, так как юридическим лицам на условно четырех квадратных метрах официально никто из бизнес–центров больше не дает регистрацию. Все принимают компании с коллективом сотрудников. В тоже время юрист пошагово описал необходимые действия по релокации и регистрации.

"В первую очередь, необходимо четко определиться, каким видом деятельности бизнес здесь будет заниматься. Прежде всего, нужно уяснить, что в Казахстане не получится установить некую связующую компанию без сотрудников, без активов, как некое звено между российским производителем и своими клиентами из так называемых недружественных стран". Айдар Масатбаев

После того, как действительно принято решение о релокации части или даже всего бизнеса в Казахстан, необходимо определиться с организационно-правовой структурой бизнеса.

В Казахстане имеются две основные популярные формы осуществления бизнеса юридического лица – это товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) и акционерное общество. Для последнего установлены довольно высокие требования, поэтому наиболее популярны для малого и среднего бизнеса является ТОО. На этом этапе эксперт рекомендует нанять казахстанских специалистов, которые помогут зарегистрировать юридическое лицо.

"Далее выбираем налоговую структуру, утверждаем "налоговую конституцию". Если деятельность попадает под специальный налоговый режим (упрощенную декларацию или розничный налог), то необходимо инициировать соответствующее заявление в налоговый орган. Если бизнес занят в IT, то, возможно, стоит рассмотреть льготы нашего технопарка Astana Hub. Особняком находится компании, которые зарегистрированы в международном финансовом центре Астана. Сразу скажу, что расходы по его регистрации несомненно выше, чем для регистрации ТОО. Но у подобных субъектов несколько иной предмет регулирования, и они рассчитаны для иностранных инвесторов". Айдар Масатбаев

Эксперт отметил, что после того, как бизнес определился со структурой, нужно четко понимать, что есть определенные банковские ограничения. К примеру, если учредитель компании является хозяйствующим субъектом Российской Федерации, и директором тоже является гражданин РФ, который в Казахстане не проживает, так называемое "удаленное юридическое лицо", то таким юридическим лицам крайне сложно открыть банковские счета в Казахстане. Поэтому желательно, чтобы директор получил либо разрешение на временное проживание (РВП), либо вид на жительство в Казахстане, или вообще был гражданином Казахстана. Если учредителем является физическое лицо, гражданин России, то ему сначала нужно получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) в НАО "Правительство для граждан".

На этом основании иностранный бизнесмен сможет получить электронную цифровую подпись для инициирования процедуры регистрации юридического лица.

"Тем не менее, для этого шага настоятельно рекомендую все–таки нанять казахстанских специалистов. Стоит учесть еще один важный момент – не надо нанимать российских специалистов на должности юристов или бухгалтеров, наивно полагая, что они справятся с казахстанским законодательством". Айдар Масатбаев

Казахстанский юрист отмечает, что такие случаи были, когда российский юрист, является единственным юристом в казахстанской компании, и незнание местного законодательство в итоге приводило к неприятностям.

В заключение отметим, что так или иначе Казахстан заинтересован в привлечении иностранного бизнеса и для этого упрощает условия для иностранных инвесторов. К примеру, вид на жительство они будут получать сразу на 10 лет.