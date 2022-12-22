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Алматинку обокрал ухажер с сайта знакомств

знакомство Фото: pexels
Жительница Алматы познакомилась с 43-летним астанчанином через сайт знакомств. Женщина предложила ему встретиться вживую. Несмотря на романтическое продолжение, мужчина обокрал алматинку, сообщает Zakon.kz.

Знакомство продолжилось в квартире за распитием спиртных напитков. Под утро, когда женщина заснула, ухажер украл мобильный телефон и скрылся.

Полиция установила и задержала мужчину. Оказалось, что предприимчивый астанчанин успел продать телефон прохожему. Проводится досудебное расследование. Потерпевшей возместили сумму ущерба.

5 сентября в Алматы мужчина обворовывал гостей и артистов на тоях. В последний раз злоумышленник обокрал артистов, которые выступали на одном из торжественных мероприятий.

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