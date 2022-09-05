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В Алматы мужчина обворовывал гостей и артистов на тоях

Алматы, тои Фото: скриншот видео
В Алматы 31-летний гражданин О. обворовывал гостей на тоях. Он подозревается в 40 эпизодах краж чужого имущества. Полиция задержала мужчину, сообщает Zakon.kz.

В последний раз злоумышленник обокрал артистов, которые выступали на одном из торжественных мероприятий.

Мужчина проник в раздевалку и похитил их сотовые телефоны. Этот инцидент попал на видео. Личность злоумышленника установили.

Мужчина задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Подозреваемый был ранее неоднократно судим. Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев

Личность проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.

В Казахстане аналогичные преступления совершаются довольно часто.

28 июля 25-летняя жительница Жамбылской области была заподозрена в похищении детских колясок и велосипедов для малышей из подъездов жилых домов в Алматы.

13 июля двое ранее неоднократно судимых мужчин совершали кражи в престижном районе Алматы. Спецоперацию по поимке подозреваемых провели в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа.

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