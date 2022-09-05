В Алматы мужчина обворовывал гостей и артистов на тоях
В последний раз злоумышленник обокрал артистов, которые выступали на одном из торжественных мероприятий.
Мужчина проник в раздевалку и похитил их сотовые телефоны. Этот инцидент попал на видео. Личность злоумышленника установили.
Мужчина задержан и в порядке ст. 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. Подозреваемый был ранее неоднократно судим. Начальник отдела полиции при УП Алатауского района Кумарбек Кеншинбаев
Личность проверяется на причастность к другим подобным преступлениям.
В Казахстане аналогичные преступления совершаются довольно часто.
28 июля 25-летняя жительница Жамбылской области была заподозрена в похищении детских колясок и велосипедов для малышей из подъездов жилых домов в Алматы.
13 июля двое ранее неоднократно судимых мужчин совершали кражи в престижном районе Алматы. Спецоперацию по поимке подозреваемых провели в микрорайоне Самал при поддержке полицейского спецназа.