В обмане астанчан через сайт знакомств подозревают жительницу Степногорска

Полицейскими района Байконыр в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 49-летняя жительница Степногорска, которая в интернете обманывала столичных мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, в полицию обратился 37-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

"Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой в приложении "Друг Вокруг". Фотографии миловидной девушки ему понравились и он, решив продолжить знакомство в реальной жизни, пригласил ее в столицу. Договорившись о свидании, новая знакомая попросила у него деньги на дорогу. Отправив ей 28 тыс. тенге, мужчина оказался ни с чем. Виртуальная знакомая на встречу не приехала и перестала выходить на связь". Пресс-служба ДП города Астаны

В ходе расследования установлено, что жительница Степногорска аналогичным образом обманула 13 жителей Астаны. Женщина дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, как казахстанцам не попасться на крючок аферистов.