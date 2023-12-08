Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В обмане астанчан через сайт знакомств подозревают жительницу Степногорска

мошенничество Фото: pixabay
Полицейскими района Байконыр в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена 49-летняя жительница Степногорска, которая в интернете обманывала столичных мужчин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП города, в полицию обратился 37-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

"Пострадавший рассказал, что познакомился с девушкой в приложении "Друг Вокруг". Фотографии миловидной девушки ему понравились и он, решив продолжить знакомство в реальной жизни, пригласил ее в столицу. Договорившись о свидании, новая знакомая попросила у него деньги на дорогу. Отправив ей 28 тыс. тенге, мужчина оказался ни с чем. Виртуальная знакомая на встречу не приехала и перестала выходить на связь".Пресс-служба ДП города Астаны

В ходе расследования установлено, что жительница Степногорска аналогичным образом обманула 13 жителей Астаны. Женщина дала признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, как казахстанцам не попасться на крючок аферистов.

Читайте также

помощь ребенку
Годовалый ребенок оказался запертым в автомобиле возле дома в Усть-Каменогорске
Спасатели предупреждают павлодарцев о сильных морозах
Спасатели предупреждают павлодарцев о сильных морозах
расследование
Руководителя Департамента экологии ВКО подозревают в коррупции
Елена Беляева
Астана Степногорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане установят единый часовой пояс в 2024 году
Казахстан перейдет на единый часовой пояс в 2024 году
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
43-градусные морозы и сильный снег: прогноз погоды в Казахстане на выходные
Казахстанцы стали жаловать, что не могут сдать экзамен по вождению
Казахстанцы стали жаловаться, что не могут сдать экзамен по вождению: Багдат Мусин проверил лично
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: