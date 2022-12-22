Алмас Айдаров о газовом союзе с Россией: Не следует искать какого-то политического подтекста

Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров рекомендовал не политизировать предложение российской стороны создать с Казахстаном газовый союз, при этом официального предложения от России пока не поступало, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров на брифинге в СЦК, от российской стороны по поводу создания газового союза было только устное предложение.



"Ни в каком оформленном виде такое предложение не поступало. Слово "союз", наверное, всех в данном случае настораживает. Мы не видим в этом попытки создания какого-то наднационального органа или интеграционного института. Мы расцениваем его как коммерческое предложение по интегрированию рынков по поставке газа. Не следует искать какого-то политического подтекста в данном предложении". Заместитель министра иностранных дел Алмас Айдаров

Он также подчеркнул, что при рассмотрении предложения о создании газового союза МИД будет исходить из экономической целесообразности этого предложения и из интересов Казахстана.

12 декабря министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства сообщил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался. Все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества.

