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Акчулаков: Вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался

союз Фото: pixabay
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах расширенного заседания правительства 12 декабря заявил, что вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана не обсуждался, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минэнерго уточнил, что вопрос не обсуждался в трехстороннем формате. 

"На самом деле вопрос тройственного газового союза не обсуждался, все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества. К примеру, скажем, Казахстан – Россия, Казахстан – Узбекистан, Узбекистан – Казахстан".Министр энергетики РК Болат Акчулаков

По его словам, сейчас обсуждаются технические возможности газотранспортных систем, возможности строительства новых.

"Некоторые вопросы требуют согласования всех сторон, трех или четырех. Но это рабочие вопросы, о создании какого-то союза абсолютно не было разговора".Болат Акчулаков

29 ноября пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева сообщил, что главы Казахстана и России на встрече в Кремле обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

В Кремле высказались о "газовом союзе" России с Казахстаном и Узбекистаном.

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