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"Реал" готовит план покупки Килиана Мбаппе за миллиард евро

Футбол, ЧМ-2022, бомбардир, переход, Реал Фото: Instagram/k.mbappe
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал", все еще планирует прибрести в свои ряды лучшего бомбардира ЧМ-2022 Килиана Мбаппе. "Галактикос" не смущает даже фантастическая сумма его трансфера в размере одного миллиарда евро, сообщает Zakon.kz.

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Королевская дружина уже сейчас готова осуществить процедуру перехода французского футболиста, несмотря на огромные финансовые расходы, пишет La Gazzetta dello Sport. А по контракту с "парижанами" Килиан Мбаппе может положить себе в карман 636 миллионов евро за три года. Эту же сумму, включая многие другие расходы, готов также дать "Реал", но еще добавив несколько цифр. Итоговая сумма выходит около одного миллиарда евро, которую сможет получить Килиан в Мадриде.   

В новом сезоне французского первенства Мбаппе провел 14 игр, забил 12 голов и отдал две результативные передачи. А на ЧМ-2022 в Катаре стал лучшим бомбардиром турнира, поразив ворота соперников 8 раз. В финале против Аргентины он забил три мяча.

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