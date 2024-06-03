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"Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе

&quot;Реал&quot; объявил о переходе Килиана Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 22:51 Фото: Instagram/k.mbappe
Мадридский "Реал" 3 июня официально объявил о приходе в клуб французской футбольной звезды Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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Отмечается, что контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов.

"Наша команда будет укомплектована выдающимся игроком, капитаном французской сборной, который был объявлен чемпионом мира в 2018 году и чемпионом Лиги Наций в 2021 году", – говорится в заявлении "Реала".

11 мая Мбаппе объявил об уходе из "Пари Сен-Жермен". 

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