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Депутат маслихата брал деньги у директора ФК "Каспий" за покровительство

Ахмет Салманов Фото: пресс-служба акима Мангистауской области
Осужден депутат Мангистауского областного маслихата Ахмет Салманов. Он получал денежное вознаграждение за покровительство, сообщает Zakon.kz.

25 ноября приговором суда депутат маслихата Ахмет Салманов признан виновным в мошенничестве. Он заплатит штраф. Также его пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. 

"Ахмет Салманов с мая 2021 года по июль 2022 года получил 766 тыс. тенге от директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" за покровительство и содействие в выделении средств из областного бюджета на содержание футбольного клуба". Актауский городской суд

Приговор вступил в законную силу.

22 апреля стало известно, что депутата маслихата Алматы задержали по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках. Сроки нахождения под стражей продлевали не один раз. Позже Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat, лишили депутатского мандата.


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