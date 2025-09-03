Экс-депутат маслихата Шымкента объявлен в розыск

В розыск объявили Куаныша Даулеталиева – бывшего депутата Шымкентского городского маслихата, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 3 сентября 2025 года, стало известно из информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры РК:

"Даулеталиев Куаныш Амирсеитович. В розыске 1 день... Розыскное дело от 02.09.2025 зарегистрировано в регионе "Шымкент". Инициатор: Суд. Орган, ведущий розыск: УП района Туран".

Фото: qamqor.gov.kz

Отметим, что на сайте Шымкентского городского маслихата он еще числится депутатом. Согласно опубликованной информации, Куаныш Даулеталиев родился 2 декабря 1976 года в Шымкенте. В 1993 году окончил общую среднюю школу №66 "Казыгурт" в Шымкенте. В 2010-2014 годы учился на юридическом факультете регионального социального инновационного университета, получил квалификацию юриста.

В 2000-2009 годах занимался индивидуальным предпринимательством. В 2009-2015 работал заместителем директора по коммерческим делам товарищества с ограниченной ответственностью" Сенім-Құрылыс". С 2015-го – замдиректора ТОО "БОИНИС КС".

Индивидуальный предприниматель, руководитель депутатской фракции партии НДП "Ауыл" в маслихате.

В партии "Ауыл" агентству Kazinform заявили, что с 2023 года экс-депутат Куаныш Даулеталиев не имеет отношения к их политической структуре. На выборах в маслихат 8-го созыва он участвовал как самовыдвиженец.

Как пояснили в суде Шымкента, в соответствии со ст. 201 УПК РК сведения о сути уголовного дела разглашению не подлежат.

"Поскольку уголовное дело находится на стадии досудебного расследования, по всем вопросам просим обращаться в органы расследования или прокуратуру", – сообщили в пресс-службе суда.

