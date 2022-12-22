Эксперт предостерегла от быстрого похудения к Новому году

В интернете набирают популярность диеты из разряда: как похудеть без особых усилий к новому году. Они могут негативно сказаться на здоровье и не работают в долгосрочной перспективе, считает врач-терапевт Ольга Александрова, сообщает Zakon.kz.

Исключение или значительное ограничение целых групп продуктов, таких как углеводы или жиры, а также изнуряющие тренировки не работают в долгосрочной перспективе, отметила она.

По словам врача, диеты, связанные с сокращением потребления углеводов, приводят к потере энергии и нарушают ЖКТ, пишет "Прайм".

"Диеты, которые призывают сократить потребление жиров, также вредны, поскольку жиры обладают рядом полезных свойств. Формирование правильных пищевых привычек, а также умеренные физические нагрузки — наиболее эффективный и безопасный способ снизить вес", - отметила врач.

Новогодние застолья – настоящее испытание и для желудка, и для силы воли. Однако обилие разнообразной еды и алкоголя может привести не только к лишним килограммам, но и к проблемам со здоровьем. Чем опасно переедание, рассказала Zakon.kz врач общей практики Гульбахар Хамраева.

