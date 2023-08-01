Топ-5 диет для похудения

Если весы показывают внушительные цифры, а одежда не сходится, пора задуматься о своем здоровье и фигуре. Один из самых популярных способов снизить или поддержать вес в норме – диета. Но не всегда они работают и безопасны. Zakon.kz разбирался в негативных последствиях пяти популярных диет.

Диета Орниша

Диету изобрел Дин Орниш – профессор медицины из Калифорнийского университета. Эта методика питания направлена не только на похудение, но и на улучшение здоровья сердца, снижение уровня холестерина, нормализацию кровяного давления.

Суть диеты

Данная диета подразумевает снижение потребления жира: важно, чтобы он составлял не больше чем 10% от дневной нормы калорий. При этом рекомендуется отказаться от мяса и рыбы, а также масла и маргарина. Под запретом: орехи, семечки, сладкое, авокадо, алкоголь, молочные продукты с высоким процентом жира. Что может присутствовать в рационе? Это молочные продукты с минимальным содержанием жира, яичные белки, большая часть фруктов и овощей, зерновые. Помимо ограничений в питании, диета предполагает обязательные физические нагрузки: необходимо тренироваться минимум по 30 минут 5 дней в неделю.

Научное обоснование

Эффективность диеты подкреплена научно: исследование самого Орниша было опубликовано в Journal of the American Medical Association в 1998 году. Оно продемонстрировало, что люди, которые придерживались этой диеты, в среднем похудели на 10 кг за год. Спустя пять лет вес отличался от изначального не более чем на 5 кг.

Возможный вред

Диета Орниша, как и любая другая, способна принести не только пользу, но и вред. Сидящие на ней люди могут страдать от недостатка белка и витамина B12. Поэтому важно принимать его дополнительно.

Средиземноморская диета

Эта диета не нацелена на получение быстрого результата, однако эффективна в долгосрочной перспективе: сброшенный вес, как правило, не возвращается. При этом соблюдать ее достаточно легко, и она способна не только помочь в похудении, но и в определенной степени поддержать здоровье.

Суть диеты

Основа рациона на средиземноморской диете – овощи и фрукты, бобовые, злаки, орехи, а также сыры и йогурты. Это не продукты, которые разрешены каждый день. Помимо них, иногда можно есть рыбу и птицу, а вот от красного мяса, яиц и продуктов с высоким содержанием сахара лучше по максимуму отказаться. Сливочное масло здесь заменяют на оливковое и рапсовое, большое значение имеет употребление чистой питьевой воды и физические упражнения.

Научное обоснование

Эффективность средиземноморской диеты в борьбе с лишним весом подтверждают многие исследования: в долгосрочной перспективе она очень действенна. Помимо этого, есть много результатов научных работ, подтверждающих ее пользу для здоровья сердца. Например, труд доктора Рамона Эструха, который изучал влияние диеты на организм 7447 человек в течение пяти лет. Благодаря этому исследованию доказано снижение риска инсульта и заболеваний сердца на 28-30% по сравнению с людьми на диете с низким содержанием жира.

Возможный вред

На данный момент данных о рисках, которые может нести такая диета, нет.

Веганская диета

Фото: pexels

Своим появлением веганская диета и термин "веган" в целом обязаны группе вегетарианцев, сформировавших Общество веганов в 1944 году. Они решили отказаться не только от мяса, как все вегетарианцы, но и от яиц и молочных продуктов, чтобы перестать эксплуатировать животных для получения пищи в любом виде.



Суть диеты

Веганская диета подразумевает под собой отказ от любых продуктов животного происхождения. То есть тем, кто ее придерживается, нельзя употреблять в пищу не только мясо, но и молоко, молочные продукты. Что же едят веганы? Любые растительные продукты: овощи и фрукты, бобовые, сыр тофу, орехи. Вместо молока животного происхождения – кокосовое и миндальное.

Научное обоснование

Исследование, проведенное в 2013 году, продемонстрировало, что веганская диета позволяет значительно снизить вес, если процент жира в ежедневном рационе снижен. Через 18 недель такой диеты люди худели в среднем на 4,3 кг.

Возможный вред

Главная опасность при отказе от продуктов животного происхождения – недостаток в организме витамина B12. Поэтому важно принимать его дополнительно.

Палеодиета

Это одна из самых популярных диет, рекомендуемых многими диетологами. Однако единого мнения по поводу ее эффективности и отсутствия вреда на данный момент не существует.

Суть диеты

Режим питания основан на продуктах, которые употребляли в пищу древние люди до появления сельского хозяйства, то есть продуктах охоты и собирательства. Сторонники этой диеты считают, что именно к такому рациону организм наиболее приспособлен, он является более естественным. Это мясо диких животных, рыба, яйца, овощи и фрукты, орехи и семена. Сахар, крахмалистые овощи, молоко и хлеб, масла, бобовые, чай и кофе и прочие продукты питания палеодиета исключает.

Научное обоснование

Согласно исследованиям, проведенным в 2007 и 2009 годах, диета действительно помогает сбросить вес – примерно на 5 кг за 12 недель. Эти данные демонстрируют, что она более эффективная, чем средиземноморская.

Возможный вред

Потенциальных опасностей, которые несет палеодиета, много. Это и дефицит кальция из-за отсутствия в рационе молочных продуктов, и нарушения в работе почек из-за слишком большого содержания белка в рационе, и рост риска сердечно-сосудистых патологий из-за слишком большого количества мяса. Поэтому очень важно постоянно контролировать состояние своего здоровья.

Диета Аткинса

Это низкоуглеводная диета, разработанная кардиологом Робертом Аткинсом в 1960 году. Смысл заключается в изменении нездоровых пищевых привычек на здоровые.

Суть диеты

Она предполагает подсчет граммов чистых углеводов за вычетом клетчатки – общее количество калорий не имеет значения. Диета включает в себя четыре фазы: от самой жесткой, где количество углеводов сокращается до 20 граммов в день, до самой мягкой, где разрешены любые продукты и необходимо лишь придерживаться общих принципов диеты.

Научное обоснование

Согласно исследованию, проведенному в 2007 году, люди, сидящие на диете Аткинса, потеряли 4,7 кг за 12 месяцев.

Возможный вред

Резкое сокращение в рационе углеводов может иметь такие побочные явления, как головная боль, головокружения, слабость, проблемы с пищеварением. Такая диета не рекомендована людям, страдающим заболеваниями почек, при высокой физической нагрузке, беременности и при кормлении грудью.

Как не набрать вес снова

К сожалению, с обратным набором веса после завершения диеты сталкиваются многие. Что делать, чтобы этого не произошло?

Правильное питание.

Не стоит резко возвращаться к сладкому, углеводному, вредному, хотя соблазн наградить себя за сброшенные килограммы очень велик. Старайтесь придерживаться и дальше если не диеты, то хотя бы принципов правильного питания, чтобы вес не вернулся.

Не стоит резко возвращаться к сладкому, углеводному, вредному, хотя соблазн наградить себя за сброшенные килограммы очень велик. Старайтесь придерживаться и дальше если не диеты, то хотя бы принципов правильного питания, чтобы вес не вернулся. Занятия спортом.

Физическая активность имеет огромное значение – чем больше калорий сжигается при физической нагрузке, тем меньше их откладывается в организме в виде жировой ткани.

Эффективность всех вышепредставленных диет подтверждена исследованиями. Однако практически все они могут принести не только пользу: скорректировать объемы тела, улучшить кожу и снизить вес, но и вред организму.

Это важно учитывать при выборе подходящего режима питания. А чтобы не набрать вес снова, следует питаться правильно и уделять время физической активности.