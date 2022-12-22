Токаев рассказал о демаркации казахско-узбекской границы

22 декабря по завершении встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении Акорды, приоритетное внимание президенты уделили укреплению торгово-экономического сотрудничества, включая увеличение взаимного товарооборота, привлечение инвестиций, развитие кооперации в сферах промышленности, фармацевтики, сельского хозяйства, строительства, транзитного потенциала и транспортной логистики.

Также обсуждалось взаимодействие в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.



Отмечено, что Касым-Жомарт Токаев дал высокую оценку итогам прошедших переговоров в узком формате и выразил твердую приверженность комплексному углублению двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

Он заявил, что наши страны построили прочные и гармоничные отношения, которые сегодня служат образцом межгосударственного партнерства.

"Подтверждением образцового характера наших межгосударственных связей станет подписание Договора о союзнических отношениях. Если мы назовем договор документом исторического значения, я думаю, это не будет преувеличением. Этот прорывной документ открывает для нас новые горизонты и в полной мере отражает обоюдное стремление двух стран к дальнейшему сближению. Кроме того, сегодня будет подписан Договор о демаркации казахско-узбекской государственной границы. Это историческое Соглашение полностью завершает международно-правовое оформление государственной границы Казахстана на его южных рубежах", – заявил президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что совместные усилия по укреплению союзнических отношений также вносят весомый вклад в обеспечение устойчивого роста, стабильности и безопасности всей Центральной Азии.

В ходе переговоров лидеры двух государств также договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета и Межпарламентского Совета, которые еще больше укрепят политическую платформу двустороннего сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что стороны плодотворно взаимодействуют в рамках различных международных структур и механизмов. У Казахстана и Узбекистана общее видение и схожие взгляды по многим вопросам региональной и международной повестки дня.





Фото: akorda.kz



В свою очередь Шавкат Мирзиёев отметил плодотворность переговоров в узком формате, рост товарооборота и успешную реализацию совместных проектов.





"Ваш государственный визит еще раз подтверждает, насколько крепки наши многовековые узы дружбы, добрососедства и взаимной поддержки. История и судьбы наших народов тесно переплетены, у наших стран глубокие общие корни, вместе мы решаем насущные вопросы", – сказал президент Узбекистана.

Собеседники также позитивно оценили укрепление культурно-гуманитарных связей. Успешно прошли перекрестные дни культуры Казахстана и Узбекистана, которые обогатили общие духовно-культурные ценности народов. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество двух стран в образовательной сфере.

21 декабря Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан. На следующий день, 22 декабря, в Ташкенте состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева в международном конгресс-центре.

Президент Казахстана поблагодарил Шавката Мирзиёева за гостеприимство и отметил важность сегодняшнего госвизита в Узбекистан