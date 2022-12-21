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Токаев прибыл с госвизитом в Узбекистан

Токаев прибыл с госвизитом в Узбекистан Фото: Telegram/bort_01
Президент Касым-Жомарт Токаев 21 декабря 2022 года прибыл с государственным визитом в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале Акорды, в международном аэропорту Ташкента главу государства встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Токаев прибыл с госвизитом в Узбекистан

Фото: Telegram/bort_01

"В рамках двухдневного визита запланированы переговоры с президентом Узбекистана в узком и расширенном составах, подписание ряда двусторонних договоров и соглашений", – говорится в сообщении.

О том, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит Узбекистан с государственным визитом, стало известно 19 декабря 2022 года. Сообщалось, что в ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействие в гуманитарной сфере.

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