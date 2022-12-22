Переехавший в РК россиянин о запрете удаленной работы: Работодатель выкрутится

22 декабря власти России заявили, что второй волны мобилизации не будет. Однако вопрос по запретам и ограничениям на удаленную работу, тем, кто уехал из страны, пока не снят с повестки Госдумы.

Как это ограничение может повлиять на релокантов, Zakon.kz выяснил у россиян, приехавших в Петропавловск.

По информации Комитета миграционной службы МВД, за 10 месяцев только в Казахстан въехало около 5,541 млн человек, выехало 5,287 млн, осталось более 250 тысяч. Многие из релокантов пока не хотят возвращаться домой и, проживая, в Казахстане, продолжают удаленно работать на прежних местах в РФ. Но, по словам сенатора, главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишас, в России будет разработано законодательство о запрете удаленной работы для уехавших россиян.

Разговор по душам

27-летний релокант из Сургута в Петропавловске уже почти 4 месяца. Молодой мужчина говорит, что за это время в его жизни изменилось, практически, все. Откровенно ответить на самые тяжелые вопросы, говорить о том, что скрыто, он соглашается в обмен на гарантии анонимности и просит называть его Сергеем Андреевым. Объяснение простое – человек не знает, что его ждет завтра.



Разговор с Сергеем состоялся уже на его новом месте работы – в офисе одной из известных петропавловских компаний. Здесь молодой человек теперь – успешный дизайнер. При этом, по его словам, значительное число его соотечественников, осев в Казахстане, продолжают работать удаленно на прежних рабочих местах в России.



"Уехать в другую страну тем, кто может работать удаленно, гораздо проще. Во-первых, этим людям легче решиться на этот шаг, чем тем, кто, например, работает на заводе и думает, а где будет работать в другой стране. Поэтому среди уехавших много айтишников, дизайнеров, архитекторов, специалистов по соцсетям и прочих, которые могут продолжать работать удаленно из любого уголка мира", – говорит Сергей Андреев.

Сотрудники справятся, а работодатели?

В связи с тем, что работающих на удаленке среди уехавших из России очень много, анонсированный законопроект о запрете на удаленную работу вызывает широкий резонанс среди релокантов, которые активно делятся мнениями в своих группах в Telegram-каналах. Теоретически, уехавшие могут остаться без работы на родине и без средств существования для того, что бы находиться за пределами своей родины.

Но релоканты уверены, что это лишь на первый взгляд. В реальности, считают они, онлайн сотрудники ничего не потеряют. С этим мнением согласен и Сергей Андреев. Он отмечает, что ограничения в первую очередь ударят по российскому бизнесу. Ведь именно коммерческий сектор, как правило, является работодателем таких удаленных специалистов. Фирмы и корпорации в итоге могут остаться без специалистов, заменить которых сейчас в Российской Федерации некем.



"Для человека любой выход из зоны комфорта всегда приводит к новому уровню развития. Если специалист постоянно работал дома в одном месте и тут вдруг ему запретили, он не будет сидеть, сложа руки, найдет другую работу. И обычно такой поворот у людей приводит к чему-то даже лучшему. А вот компании, где работают такие сотрудники, понесут невосполнимую утрату и реально пострадают в этой ситуации. У них на этих работниках завязан бизнес, эти сотрудники уже приработались, они часть команды. Бизнес вынужден будет останавливаться из-за нехватки кадров, ведь нужно будет искать новые. Найти их не просто из-за той же мобилизации, потому что аналогичные специалисты тоже покинули страну. Из тех, кто остался – попробуй, выбери, ведь такие профи не валяются под ногами. Например, для того, чтобы быть хорошим графическим дизайнером, для начала нужно пять лет обучаться в вузе, а если ты какой-то 3D-визуализатор, ты должен постоянно совершенствоваться и учиться дальше. То есть это те профессии, на которые если начинаешь обучаться, то учеба длится всю твою профессиональную жизнь. Таких специалистов очень мало. Данный сегмент в России будет оголен полностью", – отмечает Сергей Андреев.

Бизнес терпеть не будет

В том, что запрет на удаленку для уехавших будет принят, Сергей не сомневается. А вот в том, что такой закон будет работать на деле – он не верит. Все потому, что от теории до практики слишком большой путь. И как его проходить, решать будут непосредственно работодатели, испытывающие кадровый голод.



"Сам бизнес не будет этого терпеть. Он все равно будет нанимать сотрудников дистанционно. Работодатели будут выкручиваться. В итоге будут работать те же, сотрудники, которые приносили прибыль, те же, которые работают удаленно. Из страны все разъехались, отучить новых – это не пальцем щелкнуть. А найти обходной путь – этому нашему бизнесу уже не привыкать. У российских предпринимателей в принципе такой менталитет, потому что у нас в стране хороших времен для бизнеса никогда не было. Сначала были 90-е и всем приходилось крутиться, потом кризис 2008 года, затем – кризис 2014-го, дальше – ковид, теперь – война. То есть мы просто привыкли к тому, что все будет плохо и надо как-то из этого вылезать. Вот и теперь компании будут как-то по-другому оформлять таких удаленных сотрудников, на подставных лиц, например, или как-то иначе. Вариант – через аутсорсинговые сервисы получать услуги тех же самых специалистов. Будут работать все те же самые люди, но это будет формально оформлено по-другому. Только добавится лишней бюрократии, дополнительных затрат и станет больше каких-то скрытых тайн от государства", – говорит Сергей Андреев.

Тайны или уход в серый рынок

По мнению Сергея, секреты в найме и трудовых отношениях, наверняка, приведут к непрозрачным взаимоотношениям бизнеса с обязанностями перед бюджетом. Проще говоря, лишние проблемы и затраты бизнес постарается компенсировать сокрытием официальных доходов и неуплатой налогов. Впрочем, как отмечает релокант, с официальными отчислениями из зарплаты и сейчас не все открыто.



"Трудовые договоры зачастую не заключают. Договоренность – на словах. Оплата – наличкой. Если оформляют работника, то какую-то часть зарплаты выдают официально, как правило, минимальную зарплату, остальное – наличкой, не официально. 13 процентов налога для нас платить – это очень много. Поэтому неофициальная зарплата в виде наличности, с которой не платят налоги, имеет массовый характер в частных структурах", – говорит Сергей Андреев.

Жизнь – дороже хорошей получки

Отказаться от дистанционной работы на прежних местах в России, по словам нашего собеседника, релокантам сложно. В первую очередь потому, что зарплата там в разы выше, чем в Казахстане. При этом, оказавшись в других странах, уехавшие теперь вынуждены снимать жилье, стоимость которого несоразмерна доходам в Казахстане.



"Но жизнь дороже. Работу в Казахстане найти можно. Да, это меньшие деньги. Да, материально нам здесь очень тяжело. Но спасает казахстанское гостеприимство. Очень большая помощь от людей. Мы когда приехали, сидели просто на вокзале, идти было некуда. Подошел парень россиянин, который приехал на день раньше нас, дал номер телефона волонтеров, сказал в гостиницы даже не звоните, там ничего не найдете, а если найдете, то за одну ночь отдадите все свои деньги. Волонтеры направили нас к одной женщине, у нее дома мы впервые за два дня поели и выспались. Когда ехали в Казахстан, постоянно боялись, что остановят, не ели, не спали. После нас взяла к себе семья на подселение. У них много детей, мы жили все вмести и с нас взяли символическую плату всего 15 тысяч тенге за месяц. Это даже не оплата, просто погашение коммуналки. Огромное им спасибо. Сейчас мы нашли работу, уже получаем зарплату", – рассказывает Сергей Андреев.

По его словам сейчас полученных доходов хватает только на то, чтобы питаться и оплачивать съемную комнату за 60 тысяч тенге в месяц. Свободных денег у него вместе с его супругой не остается, поэтому что-то отложить, пока не удается. Но уже есть четкое понимание, что и сколько стоит в Петропавловске и на чем можно сэкономить.



"Когда россияне только приехали в Казахстан, мы смотрели на ценники и смеялись. Переводили ценники в рубли и думали, да я сейчас здесь жить буду очень красиво. А когда все твои российские деньги заканчиваются, и тебе дают первую зарплату в тенге, ты уже начинаешь понимать, почему люди здесь экономят. Учитывая то, что зарплаты здесь ниже, нам сложно. Но все тяготы перекрывает отношение казахстанцев к нам. Если хочешь жить, не хочешь воевать, то ограничения в деньгах это не страшно. Хочу сказать спасибо Казахстану и казахстанцам. Такому потоку людей страны агрессора не относятся как к агрессорам. Нас приняли как путников, попавших в беду. В этой прекрасной стране можно жить, работать, получать новые навыки, которые, наверняка, в будущем помогут зарабатывать гораздо больше и жить в достатке", – благодарит Сергей Андреев.

Инна Литвиненко

