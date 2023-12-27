Может ли работодатель установить запрет на прием родственников сотрудников на работу

Может ли работодатель своими актами устанавливать запрет на прием на работу родственников работников? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В Минтруда ответили, что ограничение на осуществление совместной службы близкими родственниками законодательством устанавливается только на государственной службе.

"Так, в соответствии со ст. 12 закона "О противодействии коррупции" для недопущения лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к ним, должностными лицами, а также лицами, являющимися кандидатами, уполномоченными на выполнение указанных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, указанные лица принимают на себя антикоррупционные ограничения по недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников", – говорится в ответе.

В Минтруда пояснили, что закон предусматривает, что непринятие антикоррупционных ограничений указанными лицами влечет отказ в приеме на должность либо увольнение (освобождение от занимаемой должности, прекращение полномочий), их несоблюдение является основанием для увольнения (освобождения от занимаемой должности, прекращения полномочий).

Вместе с тем на предприятия иных форм собственности такие ограничения не распространяются.

Кроме того, следует учитывать, что согласно Трудовому кодексу работодатель обладает правом на свободу выбора при приеме на работу.

"В этой связи работодатель вправе самостоятельно решать вопросы приема работников, реализации кадровой политики в организации, и никакие государственные органы не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства по вопросам их внутренней кадровой политики", – резюмировали в Минтруда.

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