Оставьте себе: Топ-8 самых неудачных новогодних подарков

На носу любимый детьми и взрослыми праздник, и времени на выбор подходящего сюрприза остается все меньше. Впрочем, сузить коридор поисков просто, исключив из списка потенциальных вариантов явно неподходящие. Zakon.kz рассказывает, почему порой дареному коню все-таки стоит смотреть в зубы.

Парфюм

Как бы реклама духов элитных брендов ни манила с экранов телевизоров, повремените с набегом на ближайший парфюмерный магазин. Особенно, если хотите осчастливить нарядным флаконом не себя, а кого-то другого.

Дело в том, что "угадать" с ароматом – задача не из простых. А вот "промахнуться" легче легкого: в лучшем случае плод ваших затрат будет передарен, в худшем – заперт в шкаф под честное "может, когда-нибудь". Да так и застоится там до окончания срока годности, теряя лоск и товарные свойства. Вдобавок некоторые люди страдают аллергией или попросту не переносят резких косметических запахов – им от такой щедрости и вовсе поплохеет.

Духи имеет смысл дарить только тогда, когда в своем выборе вы уверены на все 100%. Например, человек обмолвился, что любит конкретный аромат или жаждет его попробовать.





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Банальности

Всевозможные гели для душа и бритья, пены и соли для ванн, банные полотенца, носки и прочие обиходные вещи. Да, они всегда нужны. Безусловно, "лишним не будет". Но подобные презенты не создают ощущения праздника, от них так и веет дешевизной и сердитостью. А еще - стремлением в спешке прикупить хоть что-нибудь, лишь бы не явиться на порог с пустыми руками.

Кухонная утварь

Антипригарные сковороды, кастрюли, дуршлаги и полный набор столовых приборов порадуют разве что молодоженов, которых сваты перед проводами в новоиспеченное семейное гнездышко не успели как следует снабдить приданым. Всем остальным придется выдавливать "спасибо" через плотно стиснутые зубы. Кстати, главные ненавистники "подарочных" ложек-поварешек – дамы. Иные представительницы прекрасного пола усмотрят в этом праздничном жесте намек на то, что "место женщины – на кухне".





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Символы года

Любых форм и размеров. Воздержитесь от бесполезных финансовых вложений в фигурки, магнитики и мягкие игрушки в виде кролика. Когда веселье закончится, армия ушастых разной степени нелепости превратится в обыкновенные пылесборники: и не нужно, и выкинуть жаль – подарок же!

Домашние питомцы

К слову, о кроликах. Идея не излете 2022-го с триумфом вручить живого декоративного пушистика кажется заманчивой. Однако не забывайте о том, что к счастливой встрече могут оказаться не готовы и одариваемый, и подарок. Впрочем, это касается не только кроликов. Котята, щенки, хомячки, попугаи, преподнесенные в комплекте с новогодним поздравлением тому, кто об этом не просил, едва ли скрасят вечер. Скорее, настрадаются сами и добавят головной боли невольному хозяину.





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Из серии "благими намерениями…"

То есть призывающие получателя поработать над собой. Уход за волосами, склонными к выпадению, крем от целлюлита, напольные весы, книга с советами по привлечению противоположного пола… Вероятно, обиды вам не покажут, но зуб заточат.

Б/У

Попытка под шумок избавиться от ненужного тоже не увенчается успехом, во всяком случае, с точки зрения "облагодетельствованных" таким образом окружающих. Ношеные вещи и украшения, энциклопедия, простоявшая на вашей полке пару десятилетий, тяжеловесная хрустальная салатница, доставшаяся от бабушки – все это лучше оставить себе, продать или попросту раздать. Но никак не скармливать другим под соусом "подарка от всей души".

Раздражающие игрушки

Если предстоит отправиться к гости к семье с ребенком, заранее задумайтесь о том, что положить ему под елочку. Однако в потугах уважить самых маленьких не забывайте об интересах взрослых. А последних гарантированно выведет из себя собственное чадо, денно и нощно не выпускающее из рук пищащее, пиликающее, мигающее и гудящее нечто.