Топ-10 неудачных подарков на Новый год

Всем известна фраза: "Дорог не подарок, а внимание". Но на главный праздник в году все стараются подобрать нужные и приятные сюрпризы своим любимым. В год Зеленой Древесной Змеи специалисты советуют выбирать подарок, способствующий гармонии, внутреннему развитию и удаче, сообщает Zakon.kz.

1. Острые предметы (ножи, ножницы, бритвы)

Одним из самых известных табу в новогодних подарках являются острые предметы. Они олицетворяют разрушение и могут стать символом разрыва отношений, ссор или конфликтов. Змея – существо скрытное, спокойное и осторожное, и она не любит агрессивных символов.

2. Часы

Часы – символ времени, но для многих людей они также могут стать неприятным напоминанием о быстротечности жизни и неизбежности старения. В год Змеи особенно важно избегать таких подарков, потому что Змея представляет собой символ перемен, и подарки, ассоциирующиеся с понятием "время", могут усилить страх перед неизбежным.

3. Кошельки и сумки (особенно пустые)

Кошельки и сумки – это практичные подарки, но они могут быть восприняты как символ финансовых трудностей. Особенно если подарок пустой – это может восприниматься как знак нехватки денег или бедности. Если уж вы хотите подарить кошелек или сумку, лучше положить в него хотя бы небольшую сумму денег, что символизирует благосостояние и финансовый успех.

4. Подарки, напоминающие о болезненных воспоминаниях

Дарить вещи, связанные с неприятными событиями или болезненными переживаниями, это всегда рискованно. Например, если вы подарите человеку книгу, которая касается трагических тем, или что-то, что связано с личными неудачами или неприятностями, это может вызвать у получателя не самые положительные эмоции.

5. Подарки, намекающие на недостатки человека (косметика, диетические книги)

Подарки, связанные с изменением внешности или фокусирующиеся на недостатках, не считаются хорошим выбором. Например, как отмечено в публикации издания "Стерлеград", косметика, которая направлена на коррекцию или скрытие несовершенств, может быть воспринята как скрытая критика. Также не рекомендуется дарить книги по диетам или фитнесу, так как это может восприниматься как намек на то, что человек должен измениться.

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6. Тканевые изделия с агрессивными цветами (красный, оранжевый)

Цвета играют важную роль в символике года. В 2025 году, в год Зеленой Змеи, предпочтительнее выбирать спокойные и гармоничные оттенки, такие как зеленый, синий или пастельные тона. Ткани ярких агрессивных цветов – например, красного или оранжевого – могут вызвать у получателя чувство беспокойства или чрезмерного давления.

7. Продукты питания с коротким сроком годности

Хотя продукты питания часто дарят на Новый год, не стоит выбирать те, у которых срок годности истекает в ближайшее время. Особенно это касается деликатесов или сладких подарков, которые могут не успеть быть использованы получателем до того, как они испортятся. В год Змеи предпочтительнее выбирать долгосрочные продукты, такие как качественное вино, наборы чая или кофе, которые долго сохраняют свои свойства и доставляют удовольствие на протяжении времени.

8. Подарки, требующие много усилий или внимания

Некоторые подарки могут требовать от человека значительных усилий для использования – например, сложные гаджеты или устройства, с которыми нужно долго разбираться. В год Змеи важно избегать того, что может превратить подарок в обузу или нагрузку. Подарки, которые требуют слишком много времени на настройку или освоение, могут быть восприняты как лишнее беспокойство.

9. Подарки, которые могут быть восприняты как обязательство

Подарки, которые накладывают на получателя обязательства или создают чувство вины, тоже лучше избегать. Например, абонементы на тренировки или курсы, которые человеку не хочется проходить, могут стать обузой. В год Змеи лучше дарить вещи, которые приносят удовольствие и радость, не вызывая чувства давления.

10. Подарки, которые могут привести к спору или разногласиям

Наконец, стоит избегать подарков, которые могут вызвать разногласия или недопонимания между вами и получателем. Это могут быть спорные книги, фильмы с неоднозначной темой или предметы, которые отражают разные взгляды. Подарки должны быть нейтральными, радующими и создающими положительные эмоции.

Многие задолго до наступления главного праздника в году начинают уборку в доме. К тому же, если верить народным приметам, избавление от вещей с отрицательной энергетикой поможет создать пространство для удачи и благополучия.